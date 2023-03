Pourquoi crient-ils Shazam dans les films ?

in

Nous expliquons pourquoi ils crient Shazam dans les salles, car il est devenu viral.

©IMDBShazam la fureur des dieux met en vedette Zachary Levi

Vous avez sûrement vu une vidéo de personnes disant Shazam au cinéma et nous vous expliquerons pourquoi ils crientqu’est-ce que cela signifie, qu’est-ce que cela a à voir avec le super-héros et jusqu’à quand pourrez-vous entendre et même crier aussi.

Sur les réseaux sociaux, les gens sont devenus viraux en criant Shazam lorsqu’ils sont dans la confiserie et pour comprendre Rappelons que le super-héros active ses pouvoirs lorsqu’il crie Shazam !donc les gens activent également une promotion dans les salles lorsqu’ils crient le nom du super-héros.

+ Qu’est-ce que ça veut dire quand on dit Shazam dans les films ?

C’est précisément dans Cinépolis où vous pouvez accéder à une promotion, puisque la chaîne de cinéma, du moins au Mexique, a annoncé que en criant Shazam dans le magasin de bonbons, vous pourriez agrandir votre combo classique sans être facturé un seul peso supplémentaire.

Alors pourquoi dit-on Shazam dans les films ? Pour agrandir votre combo, recevez du pop-corn extra jumbo, un hot dog jumbo et un soda jumbo pour le même prix que le combo traditionnel.

+ Jusqu’à quand s’applique la promotion de Cinépolis criant Shazam

Selon les réseaux sociaux de Cinépolis, la promotion a commencé le 17 mars et se poursuivra jusqu’au 29 mars dans le cadre de la première du film mettant en vedette Zacharie Lévi et Ange Asher. Shazam La fureur des dieux Il a été créé ce 16 mars au Mexique.

