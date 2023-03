L’évasion de New York sera une « requelle », confirment les réalisateurs

Radio Silence a confirmé que son projet Escape from New York correspondra à son approche de Scream 2022.

L’équipe de tournage derrière 2022’s Crier et ce mois-ci Cri VI ont confirmé que leur prochain Évadez-vous de New York projet sera une « requelle ». S’adressant à Comicbook.com, le duo de cinéastes Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, connus ensemble sous le nom de Radio Silence, a révélé que Évadez-vous de New York adoptera la même approche que Crier, agissant une suite tout en utilisant un rythme similaire à l’original. Vous pouvez consulter ce que Radio Silence avait à dire sur leurs plans pour Évadez-vous de New York dessous.





« C’est une excellente question. Je ne pense pas que nous en sachions assez sur le film pour pouvoir dire quoi que ce soit, mais oui, ‘requel’ est l’idée. Il n’y a aucun moyen de refaire à quel point ce film est génial, ce serait une course folle. pour essayer. Donc, vous savez, nous allons essayer d’emprunter ce que nous aimons et de trouver une nouvelle façon d’assembler le tout.

Sorti en 1981 et co-écrit, co-marqué et réalisé par John Carpenter, Évadez-vous de New York met en vedette Kurt Russell dans le rôle de l’ancien soldat et actuel prisonnier fédéral Snake Plissken. Compte tenu de seulement 24 heures pour sauver le président des États-Unis, qui s’est écrasé à Manhattan, qui est maintenant une prison géante à sécurité maximale. Escape from New York est maintenant considéré comme un classique culte intouchable, et alors que l’idée d’un remake (à un moment donné mettant en vedette 300 l’acteur Gerard Butler dans le rôle de Snake) était autrefois en développement, une idée de suite sera certainement beaucoup plus favorable.

L’évasion originale de New York est « intouchable » selon Radio Silence

Ce n’est pas la première fois que Radio Silence assure les fans de Évadez-vous de New York qu’ils ne piétineront pas l’héritage de l’original, les cinéastes eux-mêmes étant pleinement conscients de la nature intouchable de la première sortie de Snake. « Pas un remake. C’est une de ces propriétés que vous ne pouvez pas [remake], c’est en quelque sorte intouchable pour nous et vit dans sa propre stratosphère en termes d’importance pour nous et de combien nous l’aimons », ont-ils déclaré à la fin de l’année dernière. « Donc ce ne sera pas différent de Scream, je pense, un clin d’œil et une continuation de ce que nous aimons chez ces personnages et ce monde. »

Bien que de plus amples détails sur la Évadez-vous de New York requel restent secrets, nous pouvons supposer que personne d’autre ne se verra confier la tâche peu enviable de jouer à Snake Plissken. Alors, qui dirigera la suite? Kurt Russell pourrait-il à nouveau enfiler le cache-œil emblématique après toutes ces années ? Le vrai fils de l’acteur, Wyatt Russell, jouera-t-il le rôle du fils de Snake ? Seul le temps nous le dira.

Radio Silence poursuivra son succès avec Cri VI. Avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere, Courteney Cox, Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving, Cri VI trouve les survivants des derniers meurtres de Ghostface quittant Woodsboro et commençant un nouveau chapitre de leur vie à New York pour être à nouveau en proie à une série de meurtres par un nouveau tueur de Ghostface.

Cri VI est prévu pour être publié le 10 mars 2023 par Paramount Pictures.