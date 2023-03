Kimetsu no Yaiba, Arc du Village des Guerriers : date de sortie et ouverture

L’animé »Kimetsu no Yaiba » vient de dévoiler la date de diffusion de sa troisième saison, qui adaptera l’Arc du Village des Guerriers. la plateforme de croustillant diffusera le premier épisode le 9 avril, qui durera une heure.

Avec l’annonce, une petite bande-annonce a été révélée avec diverses scènes où Tanjiro et d’autres personnages peuvent être vus, réalisant un haut niveau d’animation par le studio. ufotable. Parallèlement à l’aperçu, le nouveau thème d’ouverture de la nouvelle saison, intitulé »Kizuna no Kiseki », interprété par HOMME AVEC UNE MISSION et millet.

De la même manière, Ufotable a révélé le premier art officiel de l’Arche du Village des Guerriers, qui comportera à nouveau Haruo Sotozaki en tant que directeur de série.

Bien que la troisième saison de »Kimetsu no Yaiba » sera diffusée jusqu’au 9 avril, le premier épisode sortira en salles le 3 mars sous la forme d’un film intitulé »Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – » Au village des forgerons ». La fonction présentera les épisodes 10 et 11 de l’arc Entertainment District et le premier épisode de l’arc Warrior Village, qui, comme mentionné précédemment, durera une heure.

» To the Swordsmith Village » a ouvert ses portes au Japon le 3 février, alors qu’il avait une tournée à Los Angeles le 18 février. Les différents critiques du film ont applaudi la troisième saison à venir de » Kimetsu no Yaiba » comme » un autre chapitre fascinant et impressionnant de l’histoire de Nezuko et Tanjiro ».

Se déroulant à l’époque japonaise de Taisho, » Kimetsu no Yaiba » met en vedette Tanjiro Kamado, un jeune homme qui s’enrôle dans l’organisation Demon Slayer après qu’un démon ait brutalement assassiné sa famille. La seule survivante était sa sœur cadette Nezuko, maintenant un démon qui peut conserver son humanité pendant un moment.

Le manga » Kimetsu no Yaiba » a été publié pour la première fois le 15 février 2016 et s’est terminé le 18 mai 2020 avec un total de 23 volumes. Ufotable a publié l’adaptation animée pour la première fois le 6 avril 2019, sortant plus tard un film et poursuivant l’anime avec sa deuxième saison.

»Kimetsu no Yaiba » est disponible sur Crunchyroll et Netflix.