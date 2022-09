Fin expliquée de la saison 3 de « Harley Quinn »: ce qui est arrivé au protagoniste, Yvi, Bruce, Batgirl et les autres

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Harley Quinn » est une série animée pour adultes écrite et produite par Justin Halpern, Patrick Schumacker et Dean Lorey, et qui suit les aventures du personnage de DC qui, après avoir mis fin à sa relation toxique avec le Joker, tente de réussir par lui-même en tant que crime de la ville reine Gothique.

Pour y parvenir, il envisage de devenir membre de la Legion of Doom avec l’aide de Poison Ivy, Clayface, Doctor Psycho, King Shark et Sy Borgman. Dans la foulée, il entame une relation amoureuse avec Yvi Poison, qui dans l’avant-dernier épisode de la troisième saison du Série HBO Max tente de terraformer Gotham.

Cependant, Harley Quinn l’oblige à s’arrêter et devient le héros de la villece qui est quelque chose de nouveau pour elle et la fait se sentir étrange, surtout à cause des paroles de Batgirl.

Yvi en colère contre Harley Quinn pour avoir interféré avec ses plans dans la troisième saison (Photo : HBO Max)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 3 DE « HARLEY QUINN » ?

Dans le dernier chapitre de la troisième saison de « Harley Quinn», Lex Luthor contacte Yvi et lui propose de diriger la Legion of Doom, mais elle doit d’abord assassiner le maire de Gotham, qui n’est autre que le Joker. Harley offre son aide et propose de kidnapper et de tuer le Joker lors de la première du biopic de Thomas Wayne.

Pendant ce temps, Bruce essaie de surmonter les catastrophes qu’il a causées en essayant de ressusciter ses parents, mais échoue en raison du biopic susmentionné. Cependant, après avoir reçu l’invitation à l’événement, il demande à Selina de l’accompagner.

Bien que Harley Quinn prétende être prête à se débarrasser de son ex-petit ami, elle oublie sa batte, chose complètement inhabituelle. Yvi remarque que quelque chose ne va pas, la confronte et se rend compte qu’elle a beaucoup changé depuis qu’elle s’est séparée du Joker.

Convaincu que Luthor ne retire pas son offre, Ivy abandonne le plan initial et Harley devient un héros et rejoint la Batfamily.qui après l’arrestation de Bruce Wayne est dirigé par Batgirl.

Qu’est-il arrivé à Bruce Wayne ? Après que le Joker a ordonné l’arrestation de Bruce pour évasion fiscale, Nightwing et Batgirl tentent de le libérer de prison, mais Wayne a l’intention de purger sa peine. En son absence, Batgirl devient le chef de l’équipe.

Batgirl admirant Harley Quinn comme l’héroïne de Gotham (Photo : HBO Max)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « HARLEY QUINN » ?

Dans une interview avec TVLine, Les producteurs exécutifs Justin Halpern et Patrick Schumacker ont révélé quelques détails sur la fin de la série animée pour adultes. Concernant la romance d’Yvi et Harley, ils ont souligné que la séparation du couple n’était jamais une option.

« Je me souviens que lorsque nous avons diffusé cette histoire, nous voulions nous assurer que l’épisode n’était pas du genre « Vont-ils rompre ? » Alors nous avons terminé cette scène où ils combattent Ivy en disant : « Je vais chez Costco, juste envoie-moi un texto si tu as besoin de quelque chose ». Parce que c’est ainsi que se terminent beaucoup de vrais couples mariés et de combats entre relations étroites, où c’est comme si vous vous disputiez, mais il y a aussi des courses à faire. Nous voulions atténuer un peu la pression et vous montrer que ce ne sont que deux personnes dans une bonne relation qui se disputent.Halpern a expliqué.

Pour sa part, Schumacker a ajouté : «Je pense également que Harley a enseigné à Ivy au fil du temps, plus que quiconque, l’empathie pour l’humanité à un certain niveau. Il est capable de la contrôler un peu quand elle déraille, comme il le fait cette saison dans sa supervilaine. Je pense que c’est un élément qui les maintient ensemble, qu’Ivy a changé pour le mieux et est devenu plus tridimensionnel grâce à Harley.”.