The Mandalorian : Pedro Pascal veut un film, quelles sont les chances ?

Fans du populaire et célébré guerres des étoiles-Série Le Mandalorien sont déjà fébriles 3e saison contrairement au récent première bande-annonce a été publié. Jusqu’au début possible début 2023 et une Retrouvailles avec bébé Yoda mais cela prendra pas mal de temps.

Dans une récente interview, on a demandé à l’acteur de Mando Pedro Pascal à quoi pourrait ressembler l’avenir de la série et si les chances d’un Film théâtral mandalorien supporter?

La réponse est claire et donne de l’espoir aux fans: C’est vrai que Pascal pourrait faire des plans pareils avec Lucasfilm et Disney ne pas confirmermais il est enthousiasmé par cette opportunité et le dirait très clairement votez pour un film Mando. Cependant, Jon Favreau et Dave Filoni, les créateurs de la série Star Wars, auront le dernier mot.

De bonnes chances pour un film Mando

Déjà lors de la Star Wars Celebration en mai, Pascal s’est prononcé pour un éventuel film mandalorien. Pascal apporte déjà la réalisation Rick Famuyiwa dans la conversation. Espérons que Lucasfilm réalise ses souhaits et ceux de nombreux fans.

Jusqu’à présent, le studio s’est montré assez réticent quant aux prochains films « Star Wars ». Bien que les premières productions du patron de Marvel, Kevin Feige, Taika Waititi et Rian Johnson aient été annoncées il y a quelque temps, elles tardent encore à venir.

Au lieu de cela, Lucasfilm construit la série « Star Wars » pour son propre service de streaming Disney+ massivement plus loin. La suite va Andor (le 21 septembre) et Ahsoka (2023) au départ, d’autres projets sont déjà en cours.

The Mandalorian : Voici comment la saison 3 continue

Les nouveaux épisodes de la série « Star Wars » reprennent là où s’est terminée la série « Boba Fett »: Mando alias Din Djarin (Pedro Pascal) et Baby Yoda alias Grogu sont réunis après que Grogu a découvert les relations de Luke Skywalker avec le pouvoir. De retour sur Tatooine, les deux se lancent dans une nouvelle aventure qui les ramènera dans des endroits et des planètes lointains.

La première bande-annonce donne un bref aperçu des nouveaux épisodes et révèle que Mando a été suspendu de la La communauté madalorienne expulsée est devenu. sois lui maintenant « plus de Mandalorien »pour avoir osé enlever son casque devant des inconnus.

Avec son chasseur stellaire N1 converti, sa prochaine destination sera probablement la planète Mandalore détruite par le Grande Purge de l’Empire a perdu tout son lustre. Aussi un Retrouvailles avec Bo Katan Kryze (Katee Sackhoff) est annoncée, qui se considère comme la candidate légitime au trône Mandalorien.