Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (11-17 octobre 2021)

Une nouvelle semaine s’est terminée et nous vous apportons ici les données sur ce que l’utilisateur du service de streaming a le plus choisi Netflix au cours des sept derniers jours. Ce n’est pas une surprise Le jeu du calmar C’est toujours la série la plus regardée dans le monde, mais il y a eu quelques modifications par rapport au précédent rapport, puisqu’il y a deux nouveaux contenus qui se sont positionnés parmi les plus demandés. Revoyez le Top 5 de la plateforme !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- Vous

L’émission mettant en vedette Penn Badgley et Victoria Pedretti est revenue avec sa troisième saison en streaming le vendredi 15 octobre, donc avec seulement quelques jours, elle a réussi à grimper des positions. À ce jour, elle se classe au deuxième rang des émissions les plus regardées et aura sûrement une meilleure position dans les mises à jour suivantes.

4- Éducation sexuelle

Il est arrivé il y a plus d’un mois et son troisième opus continue parmi les préférences des abonnés de la plateforme. Il est clair qu’étant une histoire nouvelle, fraîche et actuelle, elle parvient à conquérir le public plus facilement, mais sans aucun doute la fureur ne semble pas s’arrêter avant l’arrivée des prochains épisodes.

3- La revanche des Juanas

Cinq femmes portant la même tache de naissance ont entrepris de découvrir la vérité sur leur passé et de découvrir une toile tragique de mensonges tissée par un puissant politicien. Ce bref aperçu de son intrigue a suffi à faire craquer le public et c’est pourquoi il monte sur le podium.

2- Les choses à nettoyer

Après avoir fui une relation abusive, une jeune mère trouve un travail de ménage et lutte pour offrir un avenir meilleur à sa fille. Avec Margaret Qualley, cette fiction reste à la deuxième place du classement par rapport à la semaine dernière.

1- Le jeu du calmar

111 millions de foyers ont regardé les neuf épisodes au cours de ses trois premières semaines, ce qui a fait du drame coréen la série la plus regardée de l’histoire de Netflix. La tendance se poursuit et, avec les contenus quotidiens qui arrivent, il semble plus difficile que la semaine prochaine, il soit en tête du Top mondial.

