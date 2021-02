Voici comment Sony a mis 40000 petits symboles PlayStation sur le pad PS5

Depuis le moment où l’œuf de Pâques a été repéré avant le lancement de la PlayStation 5, il est clair que les minuscules symboles de bouton situés au bas du contrôleur de la console étaient un véritable travail d’amour. Au total, les 40000 icônes forment une texture adhérente pour les utilisateurs de PS5, ce qui en fait un pad bien meilleur à tenir que les itérations précédentes. Il y a aussi une longue histoire derrière la création du long métrage, racontée à The Verge ce week-end.

La conception elle-même a subi de nombreuses itérations alors que le directeur artistique principal du groupe de conception de produits du centre de conception de Sony, Yujin Morisawa, a esquissé les tentatives à la main avant qu’elles ne soient numérisées et placées sur des prototypes de contrôleurs. Comme le dit The Verge, Sony recherchait un design qui soit «assez beau, suffisamment texturé pour être confortable et antidérapant, mais pas trop rugueux au papier de verre au point de vous blesser les mains au cours d’une longue session de jeu». Une fois que le fabricant de matériel avait choisi la conception que nous connaissons tous aujourd’hui, la partie suivante était en fait la partie facile, assez drôle.

En fait, appliquer les symboles à la manette de jeu DualSense était la partie la plus facile – car ils ne sont pas du tout appliqués. Chacun de ces 40000 symboles fait partie de la coque du contrôleur, créée lorsque des perles de plastique ABS fondu sont pressées dans de minuscules crevasses découpées au laser pendant le processus de moulage par injection standard. La conception est optimisée pour garder les symboles intacts lorsqu’ils sont sortis du moule.

Il convient également de mentionner que la texture adhérente est également présente sur la plupart des accessoires PS5, y compris la télécommande multimédia, l’appareil photo, le casque sans fil Pulse 3D et la station de charge DualSense. Le design apparaît même dans l’excellente salle de jeux Astro. Apprendre comment l’arrière du contrôleur PS5 est né est une histoire intéressante, mais nous vous recommandons vraiment de cliquer et de vérifier certains des autres modèles de miniture que Sony a envisagés pour le pad.