Olivia Rodrigo dit qu’elle ne peut pas quitter le lycée musical pendant deux ans de plus

Olivia Rodrigo veut se concentrer sur la musique maintenant par opposition à son rôle dans High School Musical: The Musical: The Series.

Olivia Rodrigo s’est ouverte sur l’équilibre entre être artiste et son rôle sur High School Musical: The Musical: La série.

Avant 2021, Olivia Rodrigo était surtout connue pour son travail d’actrice. La star de 18 ans est devenue célèbre pour la première fois en jouant Paige dans la série Disney Channel Bizaardvark et elle joue actuellement le rôle de Nini dans High School Musical: The Musical: La série sur Disney +. Cependant, cette année, elle est devenue une popstar mondiale avec des succès internationaux comme «Drivers License» et «Deja Vu».

LIRE LA SUITE: Toutes les chansons Sour inédites qu’Olivia Rodrigo a déjà taquinées sur TikTok

Maintenant, Olivia a révélé si jouer ou chanter signifie plus pour elle et combien de temps elle veut rester HSMTMTS.

Olivia Rodrigo s’en va-t-elle? High School Musical: The Musical: La série?

Olivia Rodrigo quitte-t-elle High School Musical: The Series? Voici quand son contrat prend fin. Image: Geffen Records, Disney +

S’adressant au Guardian, Olivia a refusé de commenter sa relation avec Disney. Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait prise en charge par eux, elle a répondu: « Oh, ho ho ho, ce sont des sujets brûlants » et a ensuite expliqué qu’elle ne voulait pas « obtenir [her] pied dedans [her] bouche « . Olivia a également révélé qu’elle est » engagée pour HSM pendant encore deux ans « mais qu’elle veut désormais » se concentrer sur la musique « .

Elle a déclaré: « Je pense qu’il est vraiment difficile de partager le temps entre les deux et il y a très peu d’artistes qui le font efficacement, car le jeu est basé sur le fait d’être un bon menteur et de présenter une version de vous-même qui est crédible, et être un auteur-compositeur est le Le contraire. C’est comme, voici tous mes secrets les plus profonds et les plus sombres et je veux que vous me connaissiez si personnellement. «

En d’autres termes, cela ressemble au contrat d’Olivia avec HSMTMTS se terminera en 2023 après la saison 4, si le spectacle continue aussi longtemps. Il semble également probable qu’elle quittera la série dès la fin de son contrat afin de pouvoir consacrer son temps uniquement à sa carrière de chanteuse et d’auteur-compositeur.

Olivia joue actuellement dans HSMTMTS en face de son ex Joshua Bassett, qui aurait inspiré ses chansons de rupture «Drivers License» et «Deja Vu». HSMTMTS la saison 2 fait ses débuts sur Disney + ce vendredi (14 mai), le jour même où Olivia sort son premier album Aigre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂