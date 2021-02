Alternative à Philips Hue: 6 autres lampes intelligentes pour votre maison

Quiconque souhaite contrôler ses lampes à la maison par la voix ou par une application a besoin d’un système d’éclairage intelligent, tel que Philips Hue. Mais des fournisseurs comme Luke Roberts, Ikea avec Tradfri ou Osram avec Lightify proposent également des systèmes intelligents. Nous présentons ci-dessous six alternatives à Philips Hue.

Luke Roberts – Lampe design intelligente

La startup autrichienne Luke Roberts s’est également spécialisée dans l’éclairage LED intelligent. Par rapport à Philips Hue et à d’autres fournisseurs, cependant, les Autrichiens poursuivent une approche beaucoup plus ambitieuse. Dans une seule lampe de Luke Robersts, 300 lumières LED sont installées, qui peuvent éclairer une pièce entière ou seulement des parties de celle-ci dans différents niveaux de luminosité et ambiances d’éclairage.

En raison de la disposition circulaire des LED, la lampe modèle F de Luke Roberts peut, si vous le souhaitez, définir des points de lumière dans des zones très spécifiques d’une pièce et, par exemple, éclairer de plus grandes pièces de vie d’une manière qui ne serait autrement possible. à l’aide de plusieurs lampes. Le fonctionnement via un smartphone, que le fabricant qualifie de «lumière de peinture», est particulièrement pratique. Les zones de la pièce à éclairer peuvent être marquées sur l’écran de l’appareil – simplement en peignant les zones d’éclairage souhaitées sur l’écran.

Après plusieurs jours, la lampe s’adapte même au comportement d’utilisation et aux routines quotidiennes de son propriétaire et propose ensuite différents réglages d’éclairage, par exemple à différents moments de la journée.

Ikea Tradfri

Le géant suédois du meuble Ikea propose une alternative Philips Hue avec le système Tradfri. Les lumières d’Ikea ​​sont nettement moins chères que, par exemple, Philips Hue, mais le fonctionnement départ usine n’est pas aussi pratique qu’avec le top dog Philips. Parce que: pour le contrôle réel des lampes intelligentes, une télécommande est principalement fournie, le fonctionnement via l’application est bien sûr également possible.

Pratique: Depuis un certain temps déjà, Ikea Tradfri est connecté à Philips Hue, de sorte que les lampes Ikea moins chères peuvent être facilement intégrées dans le système Philips. Si vous le souhaitez, vous pouvez également contrôler les lampes Ikea via Alexa ou Siri à l’aide de commandes vocales. Pratique: une sorte de base n’est pas absolument nécessaire pour les lampes Ikea. Cependant, il est essentiel pour d’autres fonctions pratiques, telles que le contrôle via l’application Tradfri ou les mises à jour du micrologiciel.

Elgato Avea

Elgato Avea peut être installé très rapidement; un pont n’est pas nécessaire. Les lampes se connectent directement au smartphone, mais via Bluetooth LE et non via WLAN. Cela présente l’avantage que les lampes peuvent être contrôlées par téléphone portable même sans WiFi. Un inconvénient, en particulier avec les grandes maisons ou appartements, peut être la gamme plus courte. Après la configuration rapide, vous avez le choix entre des scènes atmosphériques telles que des lumières polaires, une forêt magique ou un feu ouvert, le réveil intégré promet un réveil naturel. Les propriétaires d’Apple Watch peuvent changer d’humeur directement sur leur poignet.

Osram Lightify

Avec Lightify, le fabricant d’éclairage Osram dispose d’un système au départ relativement similaire à Philips Hue. Vous avez absolument besoin d’une passerelle pour faire fonctionner les lumières Lighitfy, et les lumières intelligentes peuvent être facilement contrôlées à l’aide d’une application. Osram s’appuie sur un système ouvert avec une connexion cloud, avec lequel des lampes standard compatibles peuvent également être intégrées dans le système. Avec le soutien du Normes ZigBee, les lampes Osram peuvent également être connectées à Philips Hue. Les utilisateurs de Lightify doivent se passer de la prise en charge de HomeKit.Dans ce point, Philips Hue est le meilleur choix pour les clients Apple qui souhaitent contrôler les appareils domestiques intelligents via l’application domestique.

Belkin WeMo

La sélection de lampes est limitée avec le système WeMo de Belkin, mais les lumières intelligentes fonctionnent également avec Google Home ou Amazon Echo. Sur demande, les lumières LED peuvent également être intégrées dans le système Lightify d’Osram. Pour la mise en service, un pont appelé Link est nécessaire, qui est inclus dans le kit de démarrage – jusqu’à 50 lampes peuvent être contrôlées avec lui en même temps. L’application prend en charge différentes scènes, un mode vacances et la création d’horaires.

Innr Lightning

La concurrence pour Philips vient de leur propre pays de tous les pays: la société néerlandaise Innr Lightning propose des éclairages intelligents, principalement à lumière blanche. La solution est disponible avec son propre pont (jusqu’à 50 lampes). Si vous le souhaitez, vous pouvez également coupler le système avec Osram Lightify ou Philips Hue. Les lampes peuvent également être contrôlées via Amazon Alexa, mais la norme HomeKit d’Apple n’est pas prise en charge. Les scènes peuvent être sélectionnées ou les horaires définis via l’application Innr. En termes de fonctionnalités, cependant, l’application ne peut pas encore suivre les principaux fournisseurs.