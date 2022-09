Des jeux simples que les adultes peuvent apprécier lors d’une soirée coincée à l’intérieur

L’été touche peut-être à sa fin déprimante, ce qui signifie plus de temps coincé à l’intérieur, mais cela ne signifie pas que le plaisir doit cesser. En effet, si vous êtes quelqu’un qui craint que le dessin du soir soit synonyme de dessin dans les bons moments, voici quelques jeux adaptés aux adultes que vous pourriez jouer ensemble à la maison.

Lorsqu’ils sont appréciés ensemble, ces jeux pourraient être exactement ce que vous recherchez pour passer une soirée autrement sombre et austère !

Photo: Big Potato / Unsplash

Anarchie du calembour

Alors que certains disent que les jeux de mots sont la forme d’esprit la plus basse après le sarcasme, les jeux de mots peuvent encore faire rire toute une pièce.

Des jeux comme Pun Anarchy se trouvent facilement en ligne, et vous pouvez ensuite créer vos propres jeux de mots comiques à ajouter à la pile. C’est une soirée assez comique, surtout si vous êtes en compagnie de gens vifs d’esprit qui aiment un peu d’humour.

Devinez le mème

Si vous faites partie d’un groupe social très en ligne, vous pouvez utiliser une version moderne de Pictionary à votre avantage. Demandez simplement à quelqu’un de commencer à dessiner un mème populaire sur le Web et voyez combien de temps il faut à quelqu’un pour deviner le mème.

Probablement une perte de temps avec toute personne âgée de plus de 30 à 35 ans, mais certainement un bon moment pour tous si vous êtes au courant de votre culture Internet.

Photo: Big Potato / Unsplash

Vitrine artistique

Si vous avez quelques tableaux blancs et stylos qui traînent, vous pouvez faire quelque chose comme ce qui précède. Fondamentalement, obtenez une image sur le téléviseur, puis tout le monde a, disons, 2 minutes pour dessiner sa meilleure prise sur la photo à l’écran.

Cela peut devenir hilarant à l’extrême, surtout si vous avez tous apprécié quelques rafraîchissements et que l’artiste intérieur commence à montrer ses compétences. Si rien d’autre, vous pouvez bien rire des échecs qui se produiront inévitablement !

Jenga adulte

Facilement acheté en ligne, vous pouvez vous procurer un jeu Adult Jenga et voir combien de blocs vous pouvez tous assembler sans qu’il ne tombe. C’est un peu amusant, et cela peut être transformé en un jeu à boire, ou peut-être quelque chose d’un peu plus NSFW. Essayez de créer une forme particulière ou voyez simplement à quelle hauteur vous pouvez tous faire monter les blocs Jenga.

Selon vous, quels jeux vous et votre groupe social apprécieriez-vous le plus alors que nous entrons dans la partie plus intérieure de l’année ?