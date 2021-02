WandaVision: un nouvel épisode fournit d’autres indices pour le retour de Pietro

Hier le 8e et avant-dernier épisode de Marvel’s WandaVision. Surtout, nous avons reçu de nombreuses informations sur Wanda et son passé. Cependant, le retour a également été le sien Frère Pietro qui a joué un rôle assez important ces dernières semaines Série MCU joué.

Plus précisément, nous obtenons de nouveaux indices sur la façon dont Pietro respectivement Mercure pourrait revenir. Nous voulons examiner de plus près ces nouveaux détails dans ce qui suit, mais attention, nous n’aurons pas à faire cela SPOILERS massifs contourner!

WandaVision: Pietro vient-il vraiment de l’univers X-Men?

Quand la sonnette a sonné il y a quelques semaines et que soudain tu étais déjà là feu frère Pietro se tenait devant elle, un tollé gigantesque a traversé la communauté Marvel. La raison principale en était que nous avons fait cette fois Evan Peters comme Quicksilver vu l’acteur qui a joué le personnage dans le derniers films « X-Men » joué. Beaucoup étaient sûrs: la porte du multivers Marvel est grande ouverte.

C’était bien sûr un trop pensée évidentedans lequel nous nous-mêmes articles plus anciens n’ont pas exclu. Il s’intègre trop bien dans l’image, après tout, « WandaVision » est avec les deux films à venir « Doctor Strange 2 » et « Spider-Man 3 » connectésqui font ça tous les deux Multivers entrer dans le focus. Agnès ou Agatha quitte à nouveau ce développement plutôt improbable voir.

Pietro n’est probablement pas de l’univers « X-Men » (© Disney, 20th Century Fox)

À la fin du dernier épisode, Wanda est allée voir Agnes Keller, où elle a découvert la véritable identité de sa voisine. En fait, ça s’appelle Agatha Harkness et est une sorcièrequi est responsable de nombreux événements à Westview – y compris Pietro. Dans l’épisode actuel de la série MCU, elle entre un peu plus en détail et dit que cet homme est pas Pietro.

En vérité ce serait avec lui un faux agissent comme ils le sont sur le corps du vrai Pietro pas d’accès aurait. Celui-ci est finalement criblé de balles et enterré sur un autre continent. Qu’est-ce qu’il y a exactement avec elle « Fietro » Agatha n’explique pas. Il pourrait être un autre résident de Westview, peut-être l’homme après ça Agent woo recherche actuellement dans « WandaVision ».

Il apparaît donc plutôt improbablequ’avec Pietro, comme beaucoup l’ont supposé auparavant, c’était en fait Peter Maximoff, le Quicksilver « X-Men ». La théorie ne devrait pas encore être complètement mise de côté, car même si Agatha est dans l’épisode actuel ne semble pas assez puissantpour intervenir dans d’autres univers, la question demeure, pourquoi Fietro en sait autant et a ses pouvoirs.

Bien sûr, cette révélation ne signifie pas nécessairement que Wanda n’est toujours pas la Porte du multivers Marvel va éructer. Cependant, nous devons dire adieu à la théorie selon laquelle ce Pietro est le premier pas dans cette direction. Il reste à voir si Fietro sera à nouveau important. Vendredi prochain le 5 mars 2021, court 9 h la finale de « Marvel’s WandaVision » exclusivement à Disney +.