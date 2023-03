HBO Max: quand la deuxième saison de The Last of Us est-elle diffusée?

in

HBO Max

Le dernier d’entre nous C’est l’une des séries les plus importantes sur HBO Max et les fans attendent déjà sa deuxième saison. Quand est-ce que ça sort ?

©IMDBPedro Pascal et Bella Ramsey

Le dernier d’entre nous Il a été créé sur HBO Max avec style. Basée sur le célèbre jeu vidéo PlayStation, la série a fait sensation chez les fans de la version originale et aussi chez certains qui ne la connaissaient pas. Protagonisée par Bella Ramsey et en compagnie de Pierre Pascalla production lance un épisode par dimanche et remporte toujours un succès imparable.

Eh bien, cela devient une tendance sur les réseaux sociaux et, avec une grande anxiété, les téléspectateurs attendent l’arrivée du nouveau chapitre. En fait, Ce dimanche, le huitième épisode de Le dernier d’entre nous où Ellie (Bella Ramsey) devra relever de nouveaux défis après la blessure subie par Joel (Pedro Pascal), ce qui en fait l’un des plus attendus de toute la saison.

Et, pour la semaine prochaine, la première du neuvième et dernier est déjà attendue, ce qui clôturera la première édition. Car, s’il y a quelque chose qui a rendu les fans heureux, c’est que HBO Max a déjà confirmé une deuxième partie. Mais, la vérité est qu’avec la fin qui approche à grands pas, les téléspectateurs veulent déjà savoir quand la suite de l’histoire sera publiée.

Quand est-ce que The Last of Us saison 2 est diffusée ?

Cependant, il convient de noter qu’on ne sait toujours pas quand les nouveaux épisodes arriveront. À l’heure actuelle, l’information qui existe à cet égard est que Ils ne seront publiés qu’en 2024.. C’est parce que, selon ce qu’a dit Pedro Pascal il y a quelques semaines, Ils commenceront à tourner au milieu de ce 2023.

C’est-à-dire qu’entre le tournage et la post-production, il est évident que Le dernier d’entre nous il va encore faire patienter ses fans. Même ainsi, pour le moment, les protagonistes sont dans d’autres projets comme, par exemple, Le Mandalorien où Pascal est l’un des protagonistes et vient de sortir sa troisième saison.

