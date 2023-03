Selon les rumeurs, Sydney Sweeney jouerait Spider-Woman dans Madame Web

Avec la rumeur qui tourne, on rapporte que Sydney Sweeney jouera une version de Spider-Woman dans le prochain film Madame Web. Faisant partie de l’univers Marvel de Sony, suite à la Venin films et Morbius, Madame Web est actuellement en production avec une date de sortie fixée au début de 2024. Il a été révélé que Dakota Johnson jouera le rôle de la clairvoyante titulaire, et bien qu’il ait également été rapporté que Sweeney avait été choisie pour le projet, son rôle était depuis un mystère.





En parlant du film sur Le podcast Hot Mic (par ScreenRant), l’initié du film Jeff Sneider a affirmé que Sweeney jouait Spider-Woman dans le film. Le scooper note également que Sweeney devrait jouer la version Julia Carpenter du personnage, car elle est la « deuxième » personne à devenir Spider-Woman après Jessica Drew. Julia Carpenter devient également la nouvelle Madame Web après la mort de Cassandra Webb dans la tradition Marvel, il serait donc logique que le personnage soit introduit dans le Madame Web film pour établir une sorte de relation là-bas.

Le moulin à rumeurs a également proposé des rôles pour certains des autres acteurs qui sont attachés au film, mais nous devons souligner que rien de tout cela n’a encore été officiellement confirmé. Cela dit, la rumeur dit qu’Adam Scott et Emma Roberts joueront des versions plus jeunes de Ben et Mark Parker, l’oncle Ben et la tante May de Peter Parker. Isabela Merced et Celeste O’Connor sont également dans le film, respectivement pour jouer Anya Corazon et Mattie Franklin.





Madame Web arrive dans l’univers Marvel de Sony

SJ Clarkson dirige Madame Web en utilisant un scénario de Burk Sharpless et Matt Sazama. Bien que peu de choses aient été révélées sur l’intrigue, les membres de la distribution ont déjà dit que c’était quelque chose de spécial et ils ont hâte de sortir ce film pour que les fans le voient.

« Je suis tellement excitée », a-t-elle dit HE. « C’est plutôt cool d’être dans le monde Marvel, surtout avec un personnage qui n’est pas si connu. Il y a beaucoup d’espace pour la rendre très cool. Je suis très excité. J’ai toujours rêvé de faire une sorte de film massif. film d’action. J’ai toujours voulu être comme une femme Indiana Jones. J’ai vraiment toujours… J’ai vu le nouveau Pistolet supérieur, et c’est trop bon ! C’est si bon. Il y a quelque chose dans ces films, c’est comme : ‘Wow, un vrai être humain peut faire ça ?' »

Madame Web sortira dans les salles de cinéma le 16 février 2024.