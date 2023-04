Films Netflix à regarder à Pâques 2023

NETFLIX

Voici quelques-unes des productions de foi et de spiritualité que vous pouvez trouver sur la plateforme de streaming. Découvrez le classement avec « La Résurrection du Christ » et plus encore !

© IMDbLa résurrection du Christ est disponible sur Netflix à regarder à Pâques.

Semaine Sainte C’est une excellente occasion de se reposer, de réfléchir et de se retrouver en famille. Cela peut être motivé par des divertissements et des films à thème qui contribuent à renforcer le foi et pense à la religion. Pour cette raison, dans Spoiler, nous sélectionnons 5 longs métrages que vous pouvez apprécier dans le catalogue Netflix. Consultez la liste ci-dessous !

+ Films à regarder à Pâques sur Netflix

– La résurrection du Christ

Dirigée par Kevin Reynolds sous le scénario de Paul Aiello, dans 2016 a eu sa sortie La résurrection du Christ. Cette bande – qui ne dure que 1 heure et 47 minutes– suit un tribun romain blasé et son lieutenant recrue qui cherchent à démystifier les rumeurs de la résurrection du messie juif. Pour cela, ils recherchent le corps disparu de l’homme crucifié. Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis et Maria Botto Ils jouent dans le film.

– Dieu n’est pas mort

Un autre des longs métrages que Netflix propose dans sa section sur la foi et la spiritualité est Dieu n’est pas mort. Le film de 2014 Il a été réalisé par Harold Cronk et dur 1 heure et 52 minutes. Son protagoniste est un étudiant universitaire religieux qui se heurte à un professeur athée lorsqu’il annonce que pour réussir le cours, ils doivent affirmer que Dieu est mort. La plateforme de streaming a également ses deux suites, sorties en 2016 et 2018.

– Le paradis existe

Dans la même veine de longs métrages inspirants, Netflix inclut le ciel existe. Pendant 1 heure et 39 minutescette bande de 2014 écrit et réalisé par Randall Wallace, expose un garçon de 4 ans qui -lors d’une opération- quitte son corps et va au paradis. Au réveil, ce petit fils de berger raconte son émouvante visite de l’autre côté.

– Noé

Darren Aronofsky réalisé et co-écrit avec Ari Haendel la bande intitulée Noé. Cette fabrication de 2014 a une extension de 2 heures et 17 minutes et présente des performances de Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Anthony Hopkins, Emma Watson et Logan Lerman, entre autres. A cette occasion, un homme a la vision d’un déluge apocalyptique envoyé par Dieu et commence à construire une arche pour sa famille et un couple de chaque espèce animale.

– Les deux papes

Anthony Hopkins, Jonathan Pryce et Juan Minujín ils jouent les deux papesdirigée par Fernando Meirelles et écrit par Anthony McCarten. A cette occasion, le film sorti en 2019 s’étend sur 2 heures et 5 minutes et est basé sur des événements réels. De quoi s’agit-il? Il montre le pape Benoît XVI forgeant une alliance improbable avec le futur pape François, au milieu d’une crise profonde de l’Église catholique.

