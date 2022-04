Morbius devient l’un des films de super-héros les mieux notés de tous les temps

Il semble que Sony ne puisse pas tout à fait capitaliser sur le succès de Homme araignée: No Way Home en tant que Morbius a devenir l’un des les moins bien notés films de super-héros de tous les temps.

Il n’y avait pas les attentes les plus élevées au départ pour le troisième film de Sony Homme araignée Univers, cependant, il semble que même ces attentes n’aient pas été satisfaites.

Jared Létoc’est ‘vampire vivant’ Morbius abandonné du jour au lendemain et les critiques n’ont été rien de moins que sauvages.

Cependant, sous une forme de consolation, le score d’audience est actuellement un peu plus élevé à 48 % – je suppose que vous pouvez appeler cela une consolation ?

Michel Morbius a été décrit comme «l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel».