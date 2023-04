John Leguizamo refuse de regarder le film Super Mario Bros. en raison du casting

Le film Super Mario Bros. se comporte plutôt bien avec ses ventes de billets à sa sortie, mais nous savons qu’une personne ne sera pas au théâtre pour voir le film ce week-end. En 1993, l’acteur Jean Leguizamo a joué dans le live-action original Super Mario Bros. film aux côtés de feu Bob Hoskins. Le film a été fortement critiqué à l’époque, bien qu’il ait développé un culte ces dernières années. Même ainsi, il semble y avoir eu beaucoup plus d’anticipation des fans pour la nouvelle adaptation animée car elle est beaucoup plus fidèle au matériel source.

En tout cas, Leguizamo maintient son boycott de Le film Super Mario Bros.. L’acteur de Luigi a précédemment critiqué le film pour son casting, car il n’incluait aucun acteur latin. Il a déclaré à IndieWire l’année dernière que les réalisateurs du film d’action en direct « se sont battus dur » pour son casting, estimant que le faire jouer comme Luigi était une « percée ». Leguizamo a déclaré qu’omettre les acteurs latins de la distribution de la nouvelle adaptation équivaut à aller « en arrière ».

Dans une nouvelle conversation avec TMZ, Leguizamo a réitéré sa position sur Le film Super Mario Bros.. Il dit que le manque d’acteurs latins dans la distribution de la voix enlève à la façon dont le film précédent avait été révolutionnaire, arguant que Nintendo et Illumination ont laissé tomber la balle en laissant de côté un groupe démographique aussi important. Comme le dit Leguizamo :

« Non, je ne regarderai pas Super Mario Bros. Ils auraient pu inclure un personnage latin, comme si j’étais révolutionnaire, puis ils ont arrêté l’inauguration. Ils ont gâché l’inclusion, ils ont désinclus ! … Il suffit de lancer le latin Nous représentons 20% de la population. Le plus grand groupe de personnes de couleur, et nous sommes sous-représentés. Surreprésentés pour les pires types d’emplois, cependant.