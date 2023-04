« La promesse »: jusqu’à quand il n’y aura pas de nouveaux épisodes sur Telecinco

Comme il est de coutume à ces dates de Semaine Sainte, le principal goujatenas de télévision en Espagne ils choisissent de reprogrammer leur créneau horaire et de diffuser des contenus plus liés à ces jours de dévotion et de catholicisme. Pour cette raison, le géant RTVE a décidé de reporter la diffusion de « La promesse » pendant le jeudi saint et le vendredi saint au signal La 1.

Il n’est pas surprenant que certaines maisons de télévision choisissent pour changer sa programmation habituelle à Pâques et ils décident de diffuser des classiques du cinéma d’autrefois qui rendent hommage à la religion catholique. Des classiques comme « Ben Hur » ou des adaptations de la vie de Jésus-Christ, ce seront quelques-uns des films que nous verrons sur tout le territoire ibérique au cours des premiers jours d’avril.

Dans ce sens, RTVE a décidé de remplacer son créneau horaire habituel et a reporté la transmission de « La promesse »l’une des nouvelles acquisitions de son signal, pour diffuser des contenus à caractère religieux pour Pâques.

« La promesse » est l’une des nouvelles productions de RTVE (Photo : RTVE)

Il convient de préciser que ce ne sera pas le seul changement dans la maison de télévision espagnole, car ils ont décidé de faire de même avec « Le bazar de la charité »une série qui se poursuit après la nouvelle fiction espagnole.

QUAND LES NOUVEAUX CHAPITRES DE « LA PROMESA » SERONT-ILS SORTIS ?

Comme nous vous l’avons mentionné ci-dessus, la Semaine Sainte a atteint le signal espagnol et a reprogrammé certains des contenus les plus regardés sur l’ensemble de la RTVE et d’autres chaînes de télévision sur tout le territoire ibérique.

Par conséquent, cette semaine, nous avons à peine pu voir 3 épisodes de « La promesse »étant le Mercredi 5 avril dernier, le dernier épisode diffusé . Cependant, les fans de fiction s’interrogent sur la date du retour du mélodrame au signal La 1.

« La promesse » reviendra très prochainement à son horaire habituel (Photo : RTVE)

Eh bien, sans beaucoup de tours, nous devons vous dire que le roman avec Ana Garcés reviendra lundi prochain, le 10 avril, après les fêtes religieuses catholiques . Pensez-vous que c’est une bonne mesure de la part de RTVE ?

CE QUI S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE À « LA PROMESA »

En cette semaine inhabituelle, la série espagnole nous a fait découvrir la manière dont Manuel essaie de passer à autre chose après l’accident qu’il a subi après avoir écrasé son avion, surtout alors que Janna veille sur lui sans que personne ne le sache.

En plus de ces événements, la marquise Doña Cruz parvient à découvrir que lope certaines représailles se préparent, en plus, María Fernández est récipiendaire d’un cadeau de son partenaire Sauveur.

Manuel a subi un accident désastreux dans son avion (Photo : RTVE)

Cependant, le point culminant de la série se produit après le père Camille il découvre que Janna et Marie ils rendent une arme au centre de la bibliothèque de la ville. Y aura-t-il des problèmes pour les deux ? Eh bien, restez à l’écoute de ce qui se passera ce lundi 10 via le signal La 1.