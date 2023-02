Alchemy of Souls aura-t-il une troisième saison sur Netflix ?

Netflix

Le deuxième volet d’Alchemy of Souls est déjà complet sur la plateforme Netflix, mais son public réclame plus d’épisodes. Y aura-t-il un tiers à l’avenir ?

© IMDbAlchemy of Souls aura-t-il une troisième saison sur Netflix ?

Au dernier moment, Alchimie des âmes Elle est devenue l’une des séries coréennes les plus regardées par les utilisateurs du service de streaming. Netflix. Pour cette raison, sa deuxième saison a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les téléspectateurs, qui ont apprécié les deux derniers épisodes diffusés le samedi 18 février. Compte tenu de cela, les fans pensent s’il y a la possibilité d’avoir un troisième versement.

Cette fiction a été créée en juin de l’année dernière sur tvN en Corée du Sud et a atteint la plate-forme mondiale un mois plus tard. Sa prémisse centrale tourne autour de l’amour et de la croissance de jeunes sorciers qui traitent de l’énergie céleste et surmontent leurs destins fatals. Il suit principalement l’histoire d’un guerrier d’élite nommé Nak-su, dont l’âme est accidentellement piégée dans le corps faible de Mu-deok, le serviteur du noble Jang Wook.

+ Est-ce qu’Alchemy of Souls aura une saison 3 ?

Le premier versement de Alchimie des âmes Il comportait 20 épisodes, mais au milieu de sa diffusion a commencé le tournage de la deuxième partie, qui comptera la moitié des chapitres : 10. Les téléspectateurs les ont déjà vus sur la plateforme et comme c’est un contenu à succès, ils en sont venus à imaginer un possible troisième saison. Cependant, sa chaîne d’origine n’a rien confirmé d’un renouvellement et on pense que l’histoire ne continuera pas.

Au-delà d’une décision d’entreprise ou de la caractéristique que les séries coréennes ne sont pas si étendues, la réalité est que l’intrigue se termine de la meilleure façon pour ses protagonistes, Jang-uk et Nak-suainsi que pour Park Dang-gu et Jin Cho-yeon. S’il est vrai qu’une nouvelle menace peut apparaître à Dae-ho, cela ne semble pas être une option viable pour les responsables et que cette histoire à elle seule fait vivre le show.

Alchimie des âmes, cette fiction qui mêle romance et fantasy, a été réalisée par Park Joon-hwa et écrite par Hong Jung-eun et Hong Mi-ran. Cette série mettait en vedette : Lee Jae-wook, Jung So-min, Hwang Min-hyun, Shin Seung-ho, Yoo Joon-sang, Go Youn-jung, Oh Na-ra, Yoo In-soo, Arin et Jo Jae-yoonentre autres.

