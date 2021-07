Faye Dunaway rejoint Kevin Spacey dans The Man Who Drew God, la première affiche arrive

L’homme qui a dessiné Dieumarquera la réintroduction de Kevin Spacey dans la sphère hollywoodienne. Et il reste à voir si l’acteur sera de retour dans le giron après près de 5 ans d’ostracisme. Il est difficile de lire la pièce, bien que les nouvelles de Faye Dunaway rejoignant le projet penchent vers une tentative de rentrée. Mais c’est à cause de Vanessa Redgrave nouvellement libérée, que la pièce était disponible.

L’épouse du réalisateur Franco Nero, l’acteur Vanessa Redgrave, était à l’origine censée apparaître dans le film et a reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux concernant son rôle principal aux côtés de Spacey, qui n’a jamais reconnu publiquement les multiples allégations portées contre lui. Peu de temps après avoir été liés au projet, les représentants de Redgrave ont publié une déclaration distanciant l’acteur du projet.

L’homme qui a dessiné Dieu producteur Louis Nero a confirmé à Variety que Faye Dunaway jouera le rôle que Redgrave devait jouer. « Elle joue un vieux professeur de Breille qui est un vieil ami du protagoniste aveugle joué par Néron et lui a appris à lire », a-t-il déclaré. « C’est le rôle que Vanessa Redgrave était censé avoir. Vanessa n’est plus prête à voyager. »

Le réalisateur décrit le film comme « L’ascension et la chute d’un artiste aveugle qui a le don extraordinaire de faire des portraits réalistes simplement en écoutant des voix humaines et de devenir une star de la télévision. Une fable sur le besoin de redécouvrir le pouvoir miraculeux de la dignité dans un monde où le bruit des médias a résolu le problème de l’imperfection de l’homme simplement en supprimant le problème lui-même.

Une affiche pour le nouveau film, intitulé l’uomo che disegnò Dio en italien, présenté en avant-première au Festival de Cannes cette semaine, avec Kevin Spacey en première position à l’affiche et deuxième au générique après Nero. Le film raconte l’histoire d’un artiste aveugle qui peut attirer les gens par sa voix et qui est accusé à tort d’avoir abusé sexuellement d’un enfant. Également en vedette sont Robert Davi (Mourir fort) et Stefania Rocca (Le talentueux M. Ripley).

Faye Dunaway remplace Vanessa Redgrave dans le film de Kevin Spacey 'The Man Who Drew God'

Selon le Nero, le tournage s’est terminé la semaine dernière et le test décisif devrait être prêt d’ici septembre. Malgré les doutes quant à savoir si Hollywood est prêt à accueillir à nouveau l’acteur en disgrâce, Louis Nero était convaincu que le film se vendrait. « Nous avons beaucoup d’intérêt de la part des acheteurs du monde entier », a-t-il déclaré. « Toute la controverse autour du film a suscité beaucoup d’intérêt… C’était bon pour le film, de mon point de vue. »

Il faudra voir quel genre d’intérêt l’implication de Spacey apportera au film. Pour les victimes présumées de Kevin Spacey, cela suscite un intérêt pour des choses qu’elles préféreraient de loin oublier. « C’est vraiment chiant à chaque fois qu’il fait quelque chose qui devient une histoire », a déclaré un individu, qui prétend avoir été tripoté par Spacey à Londres en 2007. S’adressant à Variety sous couvert d’anonymat, il a expliqué que chaque fois que Spacey frappe l’actualité, il est inondé de demandes d’interview.

« Dans la plupart des autres circonstances similaires dans la société, il y a un élément de contrition nécessaire avant de vous réintégrer. Cela n’a pas du tout existé. Au lieu de cela, ce que nous avons eu, ce sont des messages de Noël effrayants et sanglants chaque année », a déclaré la personne, se référant à la des vidéos maison annuelles Spacey a commencé à publier chaque mois de décembre sur YouTube au cours des trois dernières années. On devrait voir d’ici la fin de l’été si le monde est prêt pour un retour de Spacey.

