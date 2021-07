Anne With an E : Amybeth McNulty a parlé de son expérience sur la série

Les séries d’époque sont une nouvelle marque de fabrique pour Netflix et, Anne avec un E est l’un d’eux. L’histoire, basée sur la vie d’Anne… la maison aux pignons verts, est un roman classique de 1908 de Lucy Maud Montgomery, créé par Moira Wally-Beckett et mettant en vedette Amybeth McNulty, qui a repris le rôle à l’âge de 14 ans. 17 ans.

A tel point que, pour Amybeth McNulty, n’étant qu’une adolescente, Anne avec un E, qui comprend le racisme, l’exploitation des enfants, la discrimination et, surtout, la négligence des enfants était un défi. C’est pourquoi une fiction de ce type a réussi à laisser à l’actrice une expérience sans précédent dont elle a récemment parlé dans le New York Times.







« Quand vous avez 14 et 15 ans, vous n’êtes pas en sécurité. J’étais à la télé, donc tout le monde me jugeait. Je me suis perdu et j’ai eu beaucoup d’anxiété. Mais jouer un personnage si fort, dur et impitoyable m’a aidé à traverser ça.», a-t-il assuré et, plus tard, a ajouté :«Anne a revitalisé la force en moi que je sentais que j’avais perdue. J’ai l’impression que c’est une grande partie de qui je suis maintenant”.

Amybeth en Ann avec un E. Photo : (@amybethmcnulty)



De même, pour McNulty, cette bande de Netflix allait au-delà du divertissement léger car elle abordait des problèmes tels que le racisme et le féminisme. « Nous voulions que les familles aient des conversations sur ce qu’elles avaient vu. Les jeunes filles le regardaient aussi, alors je me sentais comme si j’avais la grande responsabilité de dépeindre quelqu’un avec précision.« , Il a dit.

En fait, cela a fait Anne avec un E atteint un grand nombre de fans, qui, comme le protagoniste, ont été très déçus par l’annulation de la série. « Nous avons pleuré, nous avons ri, et c’était cet étrange processus de deuil de dire au revoir. Mais je pense que tout arrive pour une raison. Nous avons eu une bonne course. C’était un bon spectacle», a-t-il assuré et précisé que, pour l’instant, aucune intention d’une nouvelle saison.