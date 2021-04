Le site Web «Space Jam» est enfin mis à jour après 25 ans

Les fans de la bande originale « Space Jam » seront sûrement au courant de la situation avec son site officiel, qui pendant 25 ans d’existence est resté l’une des plus grandes curiosités sur Internet. En plus d’être l’un des premiers sites de promotion d’un film, celui-ci, depuis sa sortie en 1996, serait resté actif et totalement intact.

Warner Bros aurait conservé ce site Web comme une petite capsule temporelle à laquelle les internautes pourraient accéder pour voir de leurs propres yeux en quoi la conception Web différait des normes modernes. Maintenant, avec la sortie imminente de « Space Jam: A New Legacy », ce site a reçu une nouvelle mise à jour.

Pour tous les fans du « Space Jam » original, il est important de noter que la forme originale de ce site Web n’a pas disparu pour toujours, comme beaucoup pourraient le penser car la nouvelle page répond au domaine de « spacejam-com ». Sur sa page d’accueil, le nouveau site comporte une icône qui redirigera l’utilisateur vers le site Web d’origine.

Tout le contenu ancien, à partir des photographies, des petits clips et des informations présentées sur les personnages de la bande a été conservé par Warner Bros, qui a compris la nécessité de la conservation de cet espace qui constitue une partie importante de l’histoire d’Internet. tel que nous le concevons.

L’URL https://t.co/Q8rKvVnx5U mène désormais à une nouvelle page Web, mais en cliquant sur le logo dans le coin supérieur droit, vous accédez au site classique, avec toute sa gloire de 1996 dans le tact. pic.twitter.com/zqatCJwJSe – NICKtendo (@itsnicktendo)

« Space Jam: A New Legacy » met en vedette la star de la NBA LeBron James comme protagoniste de cette nouvelle aventure, avec le réalisateur Ryan Coogler comme l’un des producteurs exécutifs du film. LeBron et son fils Dom se retrouvent piégés sur les serveurs numériques des studios Warner Bros, tombant à la merci d’une intelligence artificielle maléfique jouée par Don Cheadle.

Rejoignant Bugs Bunny, Lola et le reste du gang des Looney Toons, le basketteur doit utiliser ses compétences pour vaincre cette intelligence artificielle et son équipe de joueurs numériques dans un jeu qui décidera de l’avenir de son fils et d’autres personnages du studio. « Space Jam: A New Legacy » sortira en salles et HBO Max le 16 juillet.