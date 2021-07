La Casa de Papel : la raison pour laquelle Alba Flores a quitté la série

La quatrième saison de Le vol d’argent a choqué tous les fans par une perte fatidique : Nairobi a été assassinée au milieu du coup d’État qu’elle menait avec le groupe qui l’accompagnait dans les trois premières éditions. Sa perte a non seulement surpris les braqueurs les plus célèbres et les plus redoutés au monde, mais aussi tous les adeptes de la série, qui ne comprenaient pas pourquoi.

Cependant, le 3 septembre, Le vol d’argent lancera le premier volume de ce qui sera la cinquième et dernière saison. À tel point que, pendant longtemps, on a spéculé qu’Alba Flores pourrait revenir sur la création d’Álex Pina au format flash-back, comme l’a fait Berlin (Pedro Alonso), après son meurtre en première partie.

Nairobi dans l’une de ses dernières scènes. Photo : (Netflix)



Cependant, la photo à la fin du tournage pourrait être une indication voire une confirmation que Flores ne fera pas partie des derniers chapitres de cette histoire. Et, pour cette raison, beaucoup se sont encore demandé pourquoi l’actrice a quitté le strip au-delà d’une éventuelle fin de contrat et, assez étrangement, il y a une explication.

La photo de la fin du tournage. Photo : (Netflix)



En fait, qui a révélé pourquoi Alba a abandonné Le vol d’argent C’est le changement radical de look que l’interprète a opéré dans ses cheveux. La décision de modifier son style comme ceci est due au fait qu’il s’agissait d’une demande pour son nouveau travail : pédé perdu, une production qui lui demandait d’avoir des cheveux totalement noirs avec des boucles, très différent de la Nairobi avec des cheveux extrêmement longs et une queue de cheval.

Dans ce nouveau travail, Alba Flores, en plus de sa nouvelle apparence, incarne une femme nommée Lola, la meilleure amie du protagoniste sur sa scène universitaire. Cette série est sans aucun doute très différente de Netflix, car ce sont les mémoires autobiographiques de son créateur Bob Pop dans une bande avec des lumières et des ombres indispensables qui ont coïncidé avec la semaine de la fierté LGBTQ.