Qui est Corey Mylchreest, l’acteur du roi George III dans « Queen Charlotte : A Bridgerton Story »

Domaine Faiveley Nuits-saint-georges Les Lavières 2019 - Vin Rouge Bourgogne Nuits Saint Georges

Terroir : Cela fait bien 1000 ans que la vigne est cultivé sur Nuits-Saint-Georges. A l'origine, il s'agit d'ailleurs du vignoble de Nuits tout court. Louis XIV, le Roi Soleil, avait été recommandé par son médecin de boire un verre par jour de Nuits. Plus tard, à la fin du 19ième siècle, le meilleur climat de Nuits appelé « Les Saint-Georges » se greffent au nom de l'appellation telle que nous la connaissons. Le terroir de cette cuvée jouit d'une exposition Est et d'un sol argilo-calcaire sur une superficie d'à peine 1 hectare. Vinifications :A l'issu des vendanges manuelles, un tri est effectué avant la mise en cuve et l'égrappage (pour ne garder que les baies des raisins) est fait partiellement selon les millésimes. La fermentation se fait en cuve au rythme des pigeages destinées à extraire les tanins et les arômes. L'élevage se poursuit ensuite sur 14 mois en fûts de chêne français avec environ 25% de pièces neuves. Dégustations : Un joli nez de fruits mûrs, baies, fraises des bois et myrtilles. Quelques notes de bois et de sous-bois amène complexité et noblesse au bouquet. En bouche, une trame finement tannique élève un vin souple, élancé et généreux. Parfait à boire dans 5 à 9 ans.