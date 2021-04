« Fatma », aura la saison 2 sur Netflix?

Réalisé par Ozer Feyzioglu et Onurme, « Fatma » est une série à suspense turque. La fiction de Netflix raconte l’histoire d’une femme qui travaille comme domestique, mais sa vie change radicalement d’un jour à l’autre lorsque commence la recherche de son mari disparu. Zafer la conduit sur un chemin sanglant.

Après avoir commis un homicide accidentel, une série de terribles coïncidences oblige Fatma à continuer de tuer pour se protéger et survivre. Cette nouvelle facette vous aidera à vous libérer et à laisser derrière vous des années de douleur et de blessures.

Les six premiers épisodes de « Fatma»Avec Burcu Biricik avec Ugur Yucel, Mehmet Yilmaz Ak, Hazal Turesan, Olgun Toker, Gulcin Kultur Sahin, Deniz Hamzaoglu et Cagdas Onur Ozturk, sont disponibles sur Netflix depuis le mardi 27 avril 2021, mais les utilisateurs du service demandent déjà une deuxième saison.

« FATMA » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série turque, mais apparemment dans le dernier chapitre, où Fatma rend justice avec un acte impitoyable, mais la culpabilité ne lui permet pas d’en profiter, et Emine C’est difficile face à une révélation surprenante sur la mort d’Oğuz, il est probable que l’histoire de cette femme se poursuivra.

Dans le dernier épisode de « FatmaEn essayant d’échapper à la police, qui insiste pour lui poser des questions sur plusieurs morts, la protagoniste rencontre sa sœur Emine, avec qui elle se souvient des traumatismes de son enfance. La vérité sur la mort d’Oğuz fait sauter Fatma du bâtiment, mais elle parvient à survivre. Que se passera-t-il dans les prochains chapitres?

De plus, la fiction a de bonnes critiques, ce qui pourrait assurer une deuxième saison. Sur IMDb, il a une note de 8,2, tandis que sur Rotten Tomatoes, il n’y a toujours pas de consensus.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public, et bien que vous ne partagiez pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un projet.

Qu’arrivera-t-il à Fatma dans une deuxième saison de la série turque? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «FATMA» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Fatma«Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en première sur la plate-forme de streaming en 2022.