La NASA ajoute la fusée Vulcan Centaur de l’ULA pour lancer sa gamme pour les futures missions

La NASA a ajouté une nouvelle fusée à sa gamme de lanceurs.

La fusée Vulcan Centaur de nouvelle génération de la United Launch Alliance (ULA) sera ajoutée au catalogue de lanceurs de la NASA, grâce à un accord avec le programme de services de lancement de l’agence.

L’opportunité permet aux fournisseurs de lanceurs nouveaux et existants d’introduire de nouvelles fusées qui ne font actuellement pas partie du contrat NASA Launch Services-2. Afin de se qualifier, les entrepreneurs potentiels doivent être en mesure de lancer et de livrer avec succès, au minimum, un 551 lb. (250 kilogrammes) de charge utile sur une orbite circulaire de 124 miles (200 kilomètres) à une inclinaison de 28,5 degrés (l’inclinaison est l’angle de l’orbite par rapport à l’équateur de la Terre).

« ULA est honoré que la NASA LSP ait ajouté notre fusée Vulcan Centaur au catalogue de lanceurs disponibles pour soutenir les futures missions d’exploration spatiale », a déclaré Tory Bruno, président-directeur général de ULA, dans un communiqué. « Vulcan Centaur, un véhicule à noyau unique, soutiendra des missions difficiles avec des capacités de deuxième étape uniques inégalées dans l’industrie et nous nous réjouissons à la perspective d’un partenariat continu avec la NASA LSP. »

Vulcan Centaur sera le lanceur incontournable de l’ULA du futur, alors que la société éliminera progressivement certaines de ses fusées de travail. (ULA a précédemment éliminé ses fusées à un bâton Delta II en 2018 et la Delta IV à un seul cœur en 2019 et prévoit d’éliminer progressivement son Delta IV Heavy après quatre autres lancements et son Atlas V après que Vulcan soit en plein essor.) déjà décroché un contrat convoité avec l’US Space Force (USSF) pour lancer des charges utiles de sécurité nationale dans les années à venir.

Ce contrat, attribué en août dernier, vaut potentiellement des milliards de dollars. Au cours des cinq prochaines années, ULA et SpaceX lanceront tous deux des missions de sécurité nationale pour le ministère de la Défense, ULA recevant 60% des contrats de lancement de satellites et SpaceX 40%.

L’armée de l’air a déjà commencé à commander des missions pour 2022 dans le cadre des nouvelles offres. SpaceX recevra 316 millions de dollars pour lancer une mission, appelée USSF-67, à la fin de 2022. ULA a reçu 337 millions de dollars pour lancer deux missions – USSF-51 et USSF-106 – prévues pour les deuxième et quatrième trimestres de l’exercice 2022, respectivement.

Ces missions voleront sur une fusée Vulcan Centaur.

