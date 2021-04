Comment la réforme de la police de Newark a fait baisser les taux de criminalité sans qu’une seule balle ne soit tirée

La police de Newark pourrait devenir le meilleur exemple contemporain de la raison pour laquelle la réforme de la police fonctionne après que la baisse du taux de criminalité a coïncidé avec une année sans fusillades policières.

La police de Newark n’a pas tiré un seul coup de feu en 2020, ce qui signifie que la ville n’a pas dépensé un centime pour régler les affaires de brutalité policière.

La criminalité a chuté dans la ville du New Jersey, prouvant qu’une refonte de la police telle que nous la connaissons peut réussir si elle est bien faite.

Les efforts de Newark pour minimiser la brutalité policière s’inscrivent dans un contexte de soutien croissant au mouvement Defund The Police, qui a appelé à une réforme de la police et à la fin de la brutalité policière à motivation raciste.

Ce mouvement plaide pour un financement accru des projets communautaires et sociaux qui travailleraient en tandem avec la police pour diffuser le crime à la fois avant et pendant qu’il se produit.

Le recours de Newark à une formation policière accrue et à l’aide d’organisations communautaires témoigne du succès de ce nouveau modèle de service public.

La réforme de la police intervient après une enquête approfondie sur la corruption.

Les réformes de la police de Newark sont le résultat d’un décret de consentement fédéral qui est intervenu après une enquête menée en juillet 2014 par le ministère de la Justice.

L’enquête a examiné des décennies de police corrompue, de racisme et de brutalité généralisée, concluant qu’il existait «un modèle et une pratique de maintien de l’ordre inconstitutionnel par le département de police de Newark».

Le recours à la force était élevé dans le service de police, mais le nombre de signalements était faible, ce qui signifie que peu de policiers ont été réprimandés pour des actions injustes.

Dans le cadre de leurs efforts pour améliorer l’application de la loi au sein du département, la police de Newark a embauché davantage de policiers noirs et non blancs, a élargi ses programmes de formation et a exigé des rapports détaillés sur le recours à la force.

Sous l’administration Trump, il était interdit au DOJ d’intervenir dans les services de police des États et locaux, de sorte que des décrets importants comme celui de Newark n’ont pas été promulgués ces dernières années.

Newark utilise le soutien de la communauté au lieu des balles pour diffuser le crime.

Les principaux dirigeants de la ville ont fait un effort conscient pour comprendre et répondre à l’indignation suscitée par la brutalité policière aux niveaux local et national.

Le maire Ras Baraka était un militant de premier plan contre la brutalité policière avant même de prendre ses fonctions et le directeur de la police Anthony Ambrose a pris un genou lors des manifestations locales après que George Floyd a été assassiné par le policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Cette culture de compréhension et de respect mutuels s’est avérée fructueuse en remplaçant la force par la compassion.

Lors des manifestations de George Floyd, le service de police de Newark a également sollicité le soutien de la Newark Community Street Team pour dissiper les troubles.

Street Team est composé d’anciens délinquants qui travaillent avec les quartiers les plus violents de la ville. Ils ont pu dialoguer avec des manifestants violents et communiquer avec eux plutôt que d’adopter l’approche combative affichée par les policiers et la Garde nationale dans d’autres villes américaines.

La tactique communautaire a également été adoptée par la police de Newark qui passe maintenant du temps à examiner des vidéos de scénarios difficiles pour empêcher une approche paramilitaire de l’application de la loi.

La police apprend maintenant à gagner du temps et à tenter de mobiliser les délinquants. Brian O’Hara, le chef adjoint chargé de la formation, déclare:

«Il ne s’agit pas de résoudre la situation aussi rapidement que possible, mais de protéger le caractère sacré de chaque vie.»

Les taux de criminalité à Newark sont tombés sous les moyennes nationales en 2020.

Les taux de criminalité grave à Newark ont ​​chuté de 40% au cours des 5 dernières années. Au niveau national, le pourcentage de diminution des crimes violents est resté à un chiffre.

Newark rapporte également que leur taux d’homicides a diminué en 2020. Pendant ce temps, au niveau national, les premiers chiffres suggèrent que nous allons voir la plus forte augmentation d’un an des taux de meurtres que nous ayons jamais vue.

Chicago, Los Angeles et New York ont ​​vu les meurtres augmenter de 50%, 30% et 40%, respectivement, par rapport aux chiffres de 2019.

Dans l’ensemble, la criminalité à Newark a chuté de 6%. Les policiers de la ville ont également récupéré près de 500 armes à feu illégales dans les rues la même année, ce qui, espérons-le, permettra une baisse continue du taux de criminalité pour les années à venir.

Il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin aux violences policières à Newark.

Si les réformes à Newark sont un pas dans la bonne direction, la ville n’est pas encore à l’abri de la violence policière.

2020 a été une année passée en grande partie à l’intérieur à Newark et aux États-Unis, de sorte que les taux de criminalité et le recours à la police doivent être pris avec une pincée de sel.

De même, le 1er janvier, quelques heures à peine après la fin d’une année historique sur le recours à la force par la police, un policier infiltré de Newark a abattu Carl Dorsey III, un homme noir qui aurait eu les mains en l’air et se conformait à la police avant les coups de feu. ont été congédiés.

L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête par le procureur général de Newark, qui a délogé les enquêtes policières des mains locales afin de créer l’impartialité.

La mort de Dorsey rappelle que la réforme de la police doit être une pratique en constante évolution qui ne laisse pas le succès conduire à la complaisance. Newark, comme toutes les villes des États-Unis, peut s’attendre à de nombreuses années de réforme de la police à venir.

