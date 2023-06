Le film EROTIC HBO MAX avec SALMA HAYEK qui est LE PLUS VU au monde aujourd’hui

HBO Max

Salma Hayek joue dans un drame érotique qui fait fureur à l’échelle internationale. Connaître le titre du film, de quoi il s’agit et qui dirige l’histoire.



© IMDbSalma Hayek et Channing Tatum jouent dans ce film.

le catalogue de HBO Max Il s’enrichit semaine après semaine de nouvelles séries et films qui arrivent à conquérir les utilisateurs à l’international. Et bien qu’à de nombreuses reprises, le contenu local puisse être un point fort de la plateforme de streaming, il existe généralement des productions qui parviennent à se positionner comme le plus regardé au monde. C’est donc arrivé avec un bande érotique qui est déjà parmi les plus reproduits sur la planète aujourd’hui.

Il s’agit de La dernière danse de Magic Mikeune fiction qui vient compléter une trilogie débutée en 2012 avec Magic Mike et qu’il a continué avec Magic Mike XXL en 2015. Dans ce cas, il a la direction de Steven Söderberghle tiret correspond à reid caroline et, en plus de l’avoir dans le rôle principal avec Salma Hayekpropose la production de channing tatum.

Selon le site spécialisé FlixPatrol, le film a dépassé les tubes de HBO Max et a laissé derrière lui des productions telles que Shazam ! Fureur des Dieux, Kimi et La femme roi. Ce n’est pas tout! De plus, il a dépassé les succès au box-office comme Spider-Man : Pas de retour à la maison, Batman, Un homme appelé Otto, Dune, Elvis et l’extorsion.

+ De quoi parle Magic Mike’s Last Dance sur HBO Max ?

En Amérique latine, le film a été traduit en Magic Mike : la dernière danse et il n’a eu sa première que dans quelques salles aux États-Unis. De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de HBO Max note: «Magic Mike Lane revient sur scène après qu’une entreprise en faillite l’a laissé comme barman en Floride“. Et il conclut : «Pour ce qui serait sa dernière folie, Mike se rend à Londres avec une femme riche qui lui fait une offre qu’il ne peut pas refuser.“.

+ Le casting de Magic Mike’s Last Dance

Dans les rôles principaux se démarquer channing tatum comme Mike Lane, ainsi que salma hayek pinault dans la peau de Maxandra Mendoza. Ils complètent également le casting avec leurs performances. Ayub Khan Din comme Viktor, jemelia george comme Zadi, Juliette Motame comme Hannah, Vicky Pepperdine comme Edna Eaglebauer Allan Cox comme Roger et Caitlin Gérard comme Kim, entre autres.

