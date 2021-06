Farrah Abraham critiquée pour avoir publié une photo d’une fille de 12 ans tenant un test de grossesse

Farrah Abraham parle de sexe à sa fille après avoir été critiquée pour avoir publié une image de la fillette de 12 ans brandissant un test de grossesse.

La star de « Teen Mom » ​​a été qualifiée de « dégoûtante » par des fans qui l’ont critiquée pour avoir inclus Sophia Laurent Abraham, 12 ans, dans le message, ce qui semble être un accord de marque avec une société de tests de grossesse.

Abraham a attiré à plusieurs reprises l’attention négative sur son approche en tant que parent séropositif.

Farrah Abraham encourage sa fille de 12 ans à faire des tests de grossesse.

« Lorsque les préadolescentes traversent la puberté, elles doivent tout d’abord se renseigner sur les tests de grossesse. J’avais donc besoin de lui faire savoir des choses parce que je suis tout au sujet des soins de santé. Et je ne veux pas faire honte », dit Abraham.

La maman de 30 ans semble avoir la bonne idée de s’assurer que sa fille est bien informée en matière de sexe, mais l’exécution est quelque peu décalée.

Elle dit qu’elle ne voulait pas que Sophia soit «induite en erreur» sur le sexe et encourage les jeunes filles à s’entraîner à faire des tests de grossesse.

« Vous devriez jouer avec le test de grossesse amusant. Faites pipi dessus », dit-elle.

Peut-être qu’un discours sur l’importance des rapports sexuels protégés serait plus bénéfique que de faire de la publicité pour les tests de grossesse comme une activité amusante pour les enfants de 12 ans !

Abrahams a défendu une vidéo d’elle frappant Sophia avec un jouet sexuel.

En juillet 2020, Abrahams s’est défendue contre «la honte de maman» lorsqu’elle a reçu un contrecoup pour un TikTok qui la montrait en train de frapper sa fille au visage avec un vibromasseur.

« C’était une tendance en ligne… de faire des choses bizarres et de frapper les gens au visage avec [stuff] », a déclaré l’alun de « 16 And Pregnant ».

« J’éduque ma fille. Nous nous amusons tellement sur TikTok… Je pense que je m’en sors plutôt bien.

Abrahams a également parlé d’avoir des images nues de sa fille sur son téléphone.

Les fans de « Teen Mom » ​​ont été scandalisés lorsque Abrahams a révélé dans une interview en 2018 qu’elle et Sophia prenaient des photos nues l’une de l’autre.

« Ma fille et moi, nous courons nus dans la maison et nous vivons simplement notre vie libre », a-t-elle déclaré. Je veux dire, nous avons des photos nues sur nos téléphones parce que nous sommes comme une équipe mère-fille.

Les fans ont fait valoir qu’Abrahams devrait être arrêté pour avoir fait cet aveu.

Bien sûr, sexualiser les photos d’une mère de son enfant n’est pas tout à fait juste.

Abrahams a souligné que ses parents avaient de nombreuses photos d’elle nue lorsqu’elle était bébé, jouant dehors.

Cependant, certains fans ont souligné avec précision qu’il n’est pas sûr de conserver ces images stockées sur un téléphone, surtout si vous allez en parler publiquement !

