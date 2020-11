La bataille de Gucci Mane et Jeezy « Verzuz » atteint des records

La bataille Gucci Mane contre Jeezy a pu recueillir plus de 7 milliards d’impressions sur les réseaux sociaux.

Jeudi soir, Gucci Mane et Jeezy ont officiellement écrasé leur boeuf alors qu’ils s’engageaient dans une bataille « Verzuz » pour les âges. La bataille a eu lieu au club de strip-tease Magic City à Atlanta, et il y avait une tonne de battage publicitaire pour l’accompagner. Les fans avaient anticipé cette bataille depuis un certain temps, et il y avait un débat acharné sur les médias sociaux pour savoir qui gagnerait. Sur la base des réactions initiales, beaucoup avaient l’impression que Gucci avait gagné, même s’ils ne pouvaient s’empêcher de lâcher leur chapeau à Jeezy qui s’est battu. Le gagnant n’a presque pas d’importance, cependant, car la bataille a battu de nombreux records pour la marque « Verzuz ». Dans une publication sur Instagram, il a été révélé que le match Jeezy vs Gucci a brisé leurs records IG Live en culminant à 1,8 million de téléspectateurs simultanés. Au total, le livestream comptait plus de 5 millions de téléspectateurs sur IG et 2,3 millions de plus sur Apple Music. À partir de là, le flux a reçu plus de 126 millions de likes, tout en devenant un sujet de tendance numéro un sur Twitter. Ce sont toutes des réalisations impressionnantes, bien que le chiffre le plus frappant ici soit la façon dont la bataille a en fait conduit à plus de 7 milliards d’impressions sur Twitter. Inutile de dire que la marque « Verzuz » est plus forte que jamais, et nous avons hâte de voir quelles autres batailles nous aurons à l’avenir. Paras Griffin / pour Revolt Maddie Meyer /