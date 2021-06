Kevin Costner dépassé par la réponse des fans après avoir partagé la photo de la saison 4 de Yellowstone

Quand est-ce que Yellowstone Début de la saison 4 ? Les fans ont hâte de voir une date de sortie pour le premier de la série Paramount. L’histoire tourne autour de la famille Dutton, dirigée par le patriarche John Dutton, qui contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. Les Duttons visent à protéger leur héritage alors qu’ils rencontrent des affrontements avec des promoteurs immobiliers, la pression d’une réserve indienne et les attaques de nombreux ennemis.

En attendant avec impatience une date de sortie estivale, Kevin Costner a occupé les fans en publiant une image pensive de John Dutton avec la légende : « Qu’est-ce qui se passe dans la tête de John Dutton ici ? Mauvaises réponses seulement. » Et les réponses sont divergentes. Certains de mes favoris sont :

« J’aimerais être encore le garde du corps, c’était beaucoup moins stressant. »

« Ai-je dansé avec des loups aujourd’hui ?

« Devrais-je construire un terrain de baseball ? »

Ma contribution serait ‘En arrière et à gauche, en arrière et à gauche, en arrière et à gauche.’ JFK, allez. Ils s’écrivent vraiment eux-mêmes. Cependant, la réponse la plus répétée à son défi doit être le cri des fans.

« Je me demande quand Yellowstone La saison 4 commence ??? »

Vous ne pouvez pas les blâmer. Avec un casting de stars comprenant Kevin Costner, Wes Bentley, Kelly Reilly, Luke Grimes, Cole Hauser et Gil Birmingham et d’innombrables guest stars (Dabney Coleman dans le rôle de John Dutton Sr. ?!) et une écriture primée de Taylor Sheridan, Yellowstoneles fans sont affamés pour que l’histoire continue. Comment vorace? Par le troisième épisode de la série, il a été rapporté que Yellowstone était devenue la deuxième série télévisée la plus regardée sur le câble financé par la publicité en 2018, seulement derrière celle d’AMC Les morts qui marchent.Les fans ont besoin d’un nom. Des jaunes ? C’est un peu trop sur le nez ? Je l’utilise.

Yellowstone a reçu un accueil mitigé pour son début, mais il n’a pas fallu longtemps aux fans pour s’échapper dans ce qui a été décrit comme un chef-d’œuvre artistique émouvant. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que la série résonnait auprès de tant de gens, Kevin Costner a déclaré : « La racine amère était la même vallée que Lewis et Clark ont ​​descendue en 1803, vous savez, lorsqu’ils exploraient le pays. C’était comme le jardin d’Eden. . Et ce n’est pas perdu pour moi tous les jours, comprendre et penser à ce que c’était que de se diriger vers l’inconnu, sans comprendre où l’on va. Et de se rendre dans l’océan Pacifique. Écoutez, je n’aime pas la salle d’audience drames. J’aime parfois l’écriture, mais je préfère être là où je suis. Je pense que beaucoup de gens vivent cela avec Yellowstone. »

Il nous a cruellement laissé en suspens en parlant de la finale de la saison 3, où l’on voit John Dutton aider quelqu’un sur le bord de la route à se faire tirer dessus, rendant son sort inconnu.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait pour Yellowstone saison 4, Costner a répondu: « Je ne peux pas dire », a-t-il déclaré. « Il y a une fin que vous allez voir, j’espère qu’elle est puissante pour vous. » Il a ensuite expliqué à quel point il aimait faire partie de projets avec un arc clair et dramatique et a encouragé les fans « essayez simplement d’en profiter jusqu’à la fin si vous le pouvez ». J’ai hâte que vous voyiez la saison 4 ! » Eh bien, nous ne pouvons pas non plus, Kev !

Sujets : Yellowstone