Explication de la fin de « Identity Unlocked » : Na-mi devient-elle une autre victime de Joon-yeong ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le roman japonais « Sumaho o otoshita dake nanoni » d’Akira Shiga, « Identity Unlocked » est un Thriller sud-coréen Netflix qui raconte l’histoire de Na-mi (Chun Woo-hee), une jeune femme qui, après une soirée avec ses amis, perd son téléphone portable dans un bus. Elle s’estime chanceuse de pouvoir le récupérer, sans s’imaginer que désormais un homme dangereux la suit à chaque pas.

Joon-yeong (Im Si-wan), l’homme qui trouve l’appareil, essaie de déchiffrer le mot de passe mais n’y parvient pas, alors il casse l’écran et contacte le propriétaire pour l’informer de la situation et lui demander de trouver le téléphone. dans un atelier de réparation.

Na-mi s’en va et ne soupçonne pas le technicien car la personne à qui il parlait avait une voix de femme, ce que le harceleur a réalisé grâce à un logiciel. Finalement, obtenir la clé et installer une application espion pour suivre le moindre mouvement du protagoniste de « identité déverrouillée”.

Pendant ce temps, la police enquête sur le responsable d’une série de meurtres sadiques. En raison de certains signes, l’officier Woo ji-man se méfie de son fils Joon-yeong, mais il préfère ne pas en informer ses supérieurs jusqu’à ce qu’il le confirme et enquête par lui-même.

Na-mi est regardé par le harceleur dans le film coréen « Identity Unlocked » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « IDENTITY UNLOCKED » ?

Le harceleur analyse le quotidien de sa prochaine victime, ses loisirs, ses goûts, son travail, ses finances et ses réseaux sociaux afin de la suivre de près et d’entrer dans sa vie sans éveiller les soupçons. De plus, il identifie les personnes que vous devez éloigner afin qu’elles prennent le temps de signaler leur disparition.

Lorsque Joon-yeong se présente deux fois à la cafétéria du père de Na-mi, le père de Na-mi l’avertit qu’il ressemble à un jeune homme étrange et perturbé. entendre ça, le harceleur attaque l’homme et le kidnappe dans sa propre maison.

Le prochain sur la liste est le patron de la victime. Pour se faire virer et en mauvais termes avec ses collègues, Joon-yeong publie une photo insultant son équipe. La jeune femme tente d’expliquer que son téléphone a été piraté, mais personne ne la croit. Pour trouver le coupable, ils contactent Jun-yeong, qui se fait passer pour un spécialiste de la sécurité numérique.

Afin de gagner la confiance de sa victime et de la laisser complètement seule, Jun-yeong confirme que quelqu’un a piraté le téléphone du protagoniste de « identité déverrouillée” et désigne sa meilleure amie comme la personne responsable.

Après s’être disputée avec son amie, Na-mi jette son téléphone et se rend compte que le technicien qui a réparé l’écran pourrait être le vrai coupable. Il part immédiatement à sa recherche et y trouve l’officier Woo ji-man et son associé. La jeune femme décide d’aider les policiers, qui l’avertissent du réel danger, à attraper le harceleur.

Joon-yeong blâme le meilleur ami de Na-mi dans le film coréen « Identity Unlocked » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « IDENTITÉ DÉVERROUILLÉE » ?

Na-mi devient-elle une autre victime de Joon-yeong ?

Na-mi invite Joon-yeong chez elle pour que la police puisse l’attraper. Cependant, lorsque les officiers l’entourent, ils se rendent compte qu’il n’est pas le fils de Woo ji-man, alors ils le laissent partir en pensant qu’il n’est qu’un type bizarre. Ensuite, quelle est sa véritable identité ?

Après l’échec du plan, les officiers retournent au poste et Na-mi préfère rester chez son père pour être plus en sécurité. Cependant, l’homme dérangé l’y attend et menace de blesser son père s’il ne suit pas ses instructions.

Afin de sauver son père, Na-mi obéit à son harceleur et envoie un message aux officiers. Mais Joon-yeong revient sur sa promesse et noie le propriétaire du café. Peu de temps après, il fait de même avec la jeune femme. Cependant, avant qu’il ne puisse profiter de la victoire, la police se présente et l’arrête.

Lorsque Woo ji-man découvre que son fils a également été victime de Joon-yeong, il menace de lui tirer dessus, mais c’est Na-mi qui le fait, cependant, elle ne meurt pas. « Identité déverrouillée « se termine avec la protagoniste et son père reprenant leur vie, mais surveillés par une autre personne. Y a-t-il un autre harceleur ou est-ce juste un signe que grâce aux téléphones, nous sommes tous surveillés d’une manière ou d’une autre ?