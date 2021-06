FreeBritney : De quoi essayez-vous de libérer Britney Spears ?

Ce mercredi 23 juin, c’est une date qui a été fixée par les fans de la pop star Britney Spears, qui lors d’une audience judiciaire présentera pour la première fois une déclaration publique sur la tutelle légale que son père, James Spears, a maintenue. sur le chanteur depuis plus de 13 ans, ce qui a donné lieu à l’un des mouvements les plus marquants de la scène musicale.

Considérée comme l’une des plus grandes stars de la jeunesse du début des années 2000, la renommée et le harcèlement constant de la presse conduiraient Britney Spears à une spirale d’épuisement émotionnel et de décisions douteuses qui finiraient par ternir sa réputation dans la presse, à partir de l’année 2004. , quand elle a épousé Jason Alexander dans la ville de Los Angeles sans aucun type de contrat prénuptial.

Ce mariage a été annulé sans revers majeurs, mais il commencerait à éveiller des soupçons parmi leurs représentants sur le niveau de compréhension de leurs actions. Britney Spears allait avoir son premier enfant avec Kevin Federline, une relation qui semblait stable jusqu’en 2005, date de la sortie de l’émission de téléréalité « Britney & Kevin : Chaotic », qui ne laissait pas une bonne image à la chanteuse, la présentant comme une fille vide qui elle ne se souciait que d’elle-même.

En 2006, après un harcèlement constant de la part des paparazzi, déterminés à la montrer dans des situations de plus en plus embarrassantes, Britney Spears a fini par se séparer de son mari, entamant une nouvelle vie de célibataire, même si certains soulignent que ce fut le début de son déclin mental et émotionnel.

Le 15 février 2007 a présenté une image avant et après de Britney Spears aux médias. Après être entré dans une clinique de rééducation, qui n’a pas duré plus de 24 heures, au milieu d’un tableau sévère d’anxiété et de manque de contrôle émotionnel, le chanteur est entré dans un établissement de coupe de cheveux et, à l’aide d’une machine, décide de se raser la tête. .

Quelques jours plus tard, Spears, qui était à nouveau harcelée par les paparazzi, sort de sa voiture en pleine rage et commence à attaquer les photographes avec un parapluie. Britney Spears déclare dans des excuses publiques qu’elle se préparait pour un rôle dans un film et qu’elle a été emportée par le personnage, cependant, la chanteuse n’a pas participé à un projet de film depuis 2002, et à ce moment-là il n’y a aucune trace de avoir été engagé dans un projet.

En 2007, lors de son interprétation du nouveau single « Gimme More » sur les MTV VMAs, l’une des apparitions les plus malheureuses de Britney Spears en public a lieu, le regard vide, incapable de suivre la chorégraphie et les plans malheureux de la caméra qui l’a fait. n’arrêtez pas de vous concentrer sur Rihana qui éclate de rire dans le public. La même année, il perd la garde de ses enfants. Sa situation a commencé à s’améliorer en 2008 avec l’aide de Larry Rudolph, son premier manager.

Spears parvient à avoir un nouvel éclat grâce au lancement de « Circus » en 2008. Sous la tutelle de son père, elle obtient une ordonnance restrictive contre son ancien représentant, son ancien petit ami et avocat, qui a comploté pour prendre le contrôle de sa fortune. En 2011, il pourrait s’installer tranquillement avec un nouveau spectacle à Las Vegas et malgré le fait de continuer sous la tutelle de son père, il pourrait passer de longues périodes avec ses enfants de 12 et 11 ans.

Le mouvement #FreeBritney a commencé lorsque, bien qu’elle ait accordé des interviews naturellement sous une certaine supervision, en 2019, Britney Spears a déclaré qu’elle avait été admise dans un établissement psychiatrique contre son gré. Les adeptes du mouvement soulignent que, si la chanteuse avait été assez mauvaise pour ne pas se débrouiller seule, elle n’aurait pas pu sortir quatre albums, faire trois tournées mondiales et sa participation à X Factor au cours des 12 dernières années.

Depuis 2020, avec l’aide de son avocat et de son représentant, Britney Spears cherche à se dissocier de la tutelle légale que son père exerce actuellement sur elle, alors ce 23 juillet est une date cruciale dans le combat de la chanteuse pour retrouver son autonomie.