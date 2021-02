Fantastic Four Reboot n’a pas encore de script, Marvel rencontre actuellement des écrivains

Cela n’arrivera peut-être pas de sitôt, mais Marvel Studios est enfin en train de définir son Les quatre Fantastiques redémarrer en mouvement. Le projet a été officiellement annoncé lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney l’année dernière, entre autres. Jon Watts, connu pour son travail sur l’itération actuelle du Homme araignée franchise, est prêt à diriger. Maintenant, il a été révélé que le studio recherche actuellement un écrivain / écrivains pour s’attaquer à l’adaptation.

La nouvelle vient du journaliste Justin Kroll. Le journaliste, connu pour ses scoops dans le monde du cinéma et de la télévision, s’est rendu sur Twitter pour offrir une mise à jour sur l’état d’avancement du projet. Bien qu’aucun nom spécifique n’ait été révélé pour le moment, Kroll a expliqué que Marvel Studios avait récemment commencé à rencontrer des écrivains pour Les quatre Fantastiques. Il n’y a actuellement aucun script en place et il devrait s’écouler un certain temps avant que la production ne commence réellement. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Tout ce que je vais dire, c’est que Marvel vient de commencer à rencontrer des scénaristes sur Fantastic Four, il n’y a pas de scénario et il faudra un certain temps avant que ce film ne commence à tourner »

Il semble que cette mise à jour ait été provoquée par certaines rumeurs récentes qui ont commencé à circuler en ligne. Il avait été rapporté que Jennifer Lawrence (X-Men: Première classe, Les jeux de la faim) s’était vu offrir le rôle de Sue Storm dans le prochain redémarrage. Jessica Alba a joué le rôle dans une paire de films produits par Fox, Kate Mara assumant le rôle en 2015 Les quatre Fantastiques. Ces rapports ont depuis été démystifiés. Bien qu’il semble que le tweet soit en réponse aux rapports de casting qui ont fait le tour ces derniers temps.

Il convient également de noter que plusieurs WandaVision les théories des fans sont liées à l’équipe de super-héros. Un, en particulier, qui a gagné beaucoup de popularité implique une apparition surprise de Reed Richards interprété par John Krasinski. Le bureau star a été un choix populaire par les fans pour le rôle.

Fox contrôlait les droits de la franchise pendant des années. Le studio a produit trois films sortis en salles centrés sur les personnages, à partir de 2005 Les quatre Fantastiques. Une suite, Rise of the Silver Surfer, suivi en 2007. Ces films ont eu un succès modeste et, chose assez intéressante, ont présenté Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm. Evans rejoindra plus tard le MCU en tant que Captain America. 2015 Les quatre Fantastiques s’est avéré être un désastre critique et commercial, obtenant une cote d’approbation brutale de 9% sur Rotten Tomatoes et ne rapportant que 167 millions de dollars au box-office contre un budget de 120 millions de dollars.

Disney a réussi à récupérer les droits suite à la fusion avec Fox. Ils ont aussi maintenant le X Men droits de retour, avec un redémarrage de cette franchise également en cours. Jon Watts a précédemment dirigé les deux Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi, qui se classe désormais comme le film le plus rentable jamais réalisé par Sony. Watts tourne actuellement le sans titre Spider-Man 3, qui devrait sortir en salles en décembre. Les quatre Fantastiques n’a actuellement pas de date de sortie fixée. Vous pouvez consulter le message d’origine à partir de Twitter de Justin Kroll.

