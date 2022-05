Alexis Bledel quitte The Handmaid’s Tale avant la saison 5

The Handmaid’s Tale La saison 5 est actuellement en production et devrait être diffusée plus tard cette année, mais malheureusement, un personnage central ne reviendra pas. Alexis Bledel, qui a joué le Dr Emily Malek/Ofglen dans The Handmaid’s Tale depuis la première saison, a récemment annoncé sa sortie de la série dramatique dystopique. Bledel est parti à l’amiable The Handmaid’s Tale selon ses propres termes, mais la raison exacte est encore inconnue. Dans une déclaration (via Variety), Bledel a déclaré :

« Après mûre réflexion, j’ai senti que je devais m’éloigner de » The Handmaid’s Tale « à ce moment-là. Je suis éternellement reconnaissant à Bruce Miller d’avoir écrit des scènes aussi véridiques et résonnantes pour Emily, et à Hulu, MGM, les acteurs et l’équipe pour leur soutien. »

Cette nouvelle est probablement un choc pour les fans qui attendaient avec impatience le retour du personnage de Bledel, Emily. The Handmaid’s Tale saison 5. Emily est apparue pour la dernière fois dans la finale de la saison 4, avec June Osborne d’Elizabeth Moss et d’autres anciennes servantes, alors qu’elles traquaient le commandant de Gilead Fred Waterford (Joseph Fiennes).

Alexis Bledel est surtout connue pour son rôle de Rory Gilmore dans Filles Gilmore et est également apparu dans Urgences et Des hommes fous. Elle a également joué un rôle principal dans Sin City, le mariage de Jenny et La sororité du pantalon de voyage série. Bledel a connu le succès et les éloges de la critique lorsqu’elle a été choisie pour Ofglen dans The Handmaid’s Tale. Le personnage n’est même jamais nommé dans les romans et finit par connaître une fin tragique. Mais ce n’est pas le cas avec la série télévisée, où elle a été promue régulière de la série. Au cours de son passage de quatre saisons, Bledel a remporté quatre nominations aux Emmy Awards, remportant l’actrice invitée exceptionnelle en 2018.

Il reste à voir comment les showrunners abordent le départ de Bledel, ou s’ils le font du tout. Sera-t-elle tuée, refondue ou simplement cessera-t-elle d’exister ? Nous en saurons plus bientôt en attendant une déclaration officielle de Hulu.

La saison 5 de The Handmaid’s Tale est en production et pourrait être la fin du spectacle

Le conte de la servante est basé sur le roman dystopique du même nom de l’auteure canadienne acclamée Margaret Atwood en 1985. Selon le synopsis officiel de l’intrigue, « The Handmaid’s Tale est l’histoire de la vie dans la dystopie de Gilead, une société totalitaire dans ce qui était autrefois les États-Unis. Defred (Elizabeth Moss), l’une des rares femmes fertiles connues sous le nom de Handmaids dans l’oppression République de Galaad, lutte pour survivre en tant que substitut reproductif d’un puissant commandant et de sa femme pleine de ressentiment. »

The Handmaid’s Tale met également en vedette Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, OT Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford et Sam Jaeger.

Après quatre saisons couronnées de succès, The Handmaid’s Tale reviendra cette année pour ce qui pourrait être sa dernière saison. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de cela. Le créateur Bruce Miller a signé un accord global avec Hulu et est impliqué dans la série dérivée Les Testaments, également basé sur le roman d’Atwood. Miller a confirmé qu’il avait une fin en tête, mais les personnages deviennent de plus en plus intéressants, il faut donc un certain temps pour y parvenir. Cependant, Miller sait qu’il ne peut pas prolonger le spectacle trop longtemps, comme il l’a dit à THR.

« Je ne veux pas m’étendre. Mais il y avait des choses que nous voulions tous faire dans la saison quatre, et nous n’avons pas pu en faire un dixième. Vous ne voulez pas sauter par-dessus toutes ces choses intéressantes. »

The Handmaid’s Tale la saison 5 n’a pas encore de date de sortie, mais elle est actuellement en production et pourrait débuter plus tard cette année.