Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans le Drag Race Yearbook !

Chaque semaine, les reines éliminées de la troisième saison de Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni avec être assis avec le présentateur 45secondes.fr et autoproclamé « Oprah Winfrey of Drag » Yshee Black pour renverser le thé sur toutes choses Course de dragsters Royaume-Uni.

Et les reines nommeront leurs consœurs dans nos catégories juteuses d’annuaires. Qui est la reine la plus louche de la saison ? À leur avis, qui devrait remporter le titre de Miss Congeniality ? Eh bien, vous pouvez trouver les réponses à cela et plus UNIQUEMENT dans le Drag Race Yearbook.

Cette semaine, nous sommes rejoints par la méchante sorcière du drag, River Medway !

Dans cet épisode, River réagit à cette double élimination choquante, explique pourquoi Kitty Scott-Claus s’est excusé auprès d’elle après Snatch Game et révèle une histoire hilarante impliquant Choriza May que nous n’avons pas vue à la caméra. Sur ce point, River nomme ses collègues reines dans nos catégories juteuses d’annuaires.

Cette semaine sur le podcast ‘Coming Out Chats’, Course de dragsters Royaume-Uni les stars Lawrence Chaney et Victoria Scone parlent de leur sortie à leurs familles, de la façon dont elles ont géré l’intimidation à l’école, le manque de représentation des jeunes femmes homosexuelles, les préjugés contre les personnes de grande taille dans la communauté LGBTQ et bien plus encore. Appuyez sur play sur le lecteur ci-dessous pour écouter.

