Mercedes-Benz Classe C W206. Les raisons de l’adieu aux 6 et 8 cylindres

Les rumeurs se confirmaient: le nouveau Mercedes-Benz Classe C W206 il ne comportera que des moteurs à quatre cylindres, quelle que soit la version. En d’autres termes, même les variantes avec le joint AMG cesseront d’utiliser les V6 et V8 que nous connaissions – oui, lorsque nous ouvrirons le capot du prochain C 63, nous ne verrons qu’un moteur à quatre cylindres.

Pour aider à comprendre une décision aussi radicale, Christian Früh, l’ingénieur en chef de la Classe C, nous a donné les motivations derrière cette décision à Automotive News.

Et la question évidente est de savoir pourquoi nous avons choisi des moteurs à quatre cylindres pour les versions supérieures, lorsque Mercedes a lancé il y a quelques années en 2017 un nouveau six cylindres en ligne (M 256) qui pourrait très bien remplacer les précédents V6. et V8.

Fait intéressant, il devient plus facile de justifier l’abandon du V8 charismatique et en plein essor sur la C 63 par un «simple» quatre cylindres, même s’il ne s’agit pas d’un quatre cylindres. C’est, après tout, le M 139 – le quatre cylindres le plus puissant du monde – le même qui équipe, par exemple, l’A 45 S. Même ainsi, ce n’est pas la même chose que d’avoir huit cylindres pour » grogner ”” De façon menaçante devant nous.

Dans le cas du C 63, c’était le moyen le plus efficace de réduire son taux élevé de CO deux , non seulement en raison de l’utilisation, essentiellement, d’un demi-moteur que celui qu’il possédait, mais surtout par l’utilisation d’un système hybride brancher. En d’autres termes, la future C 63 devrait avoir des nombres de puissance et de couple aussi importants (voire légèrement supérieurs, selon les rumeurs) que le modèle actuel, mais accompagnés d’une consommation et d’émissions bien inférieures.

Trop long

En revanche, dans le cas de la C 43 – il reste à confirmer si elle conservera le nom ou passera à 53, comme dans les autres Mercedes-AMG – la décision est due à un autre facteur. Oui, la réduction des émissions est également l’une des justifications de la décision, mais la raison principale n’est due qu’à une très simple: le nouveau six cylindres en ligne ne rentre tout simplement pas dans le compartiment moteur de la nouvelle Classe C W206.

Le six cylindres en ligne est un bloc plus long que, évidemment, le V6 et même le V8 (qui n’est pas beaucoup plus long qu’un quatre cylindres en ligne). Selon Christian Früh, pour que les six cylindres en ligne s’adaptent, l’avant de la nouvelle Classe C W206 devrait être plus long de 50 mm.

Sachant que le nouveau bloc est beaucoup plus long, pourquoi ne l’avez-vous pas envisagé lors du développement de la nouvelle Classe C? Tout simplement parce qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser plus de moteurs à quatre cylindres pour obtenir toutes les performances souhaitées.

La différence de performance entre les blocs quatre cylindres et six cylindres serait compensée par l’ajout de modèles hybrides brancher. De plus, selon Früh, ces 50 mm supplémentaires signifieraient une charge plus élevée sur l’essieu avant, car cela aurait un impact sur la dynamique du véhicule.

Le C 43 actuel utilise un 3.0 V6 biturbo de 390 ch et il faut s’attendre à ce que le nouveau C 43 ait une puissance égale, même s’il est équipé d’un plus petit quatre cylindres de seulement 2,0 l.

Curieusement, il ne recourra pas au M 139, dont nous savons qu’il est capable d’atteindre ces valeurs – l’A 45 dans sa version régulière délivre 387 ch. Au lieu de cela, le futur C 43 utilisera le nouveau M 254, créé par la Classe E révisée, qui fait partie de la même famille modulaire à laquelle le M 256, à six cylindres, ou même le Diesel OM 654, à quatre cylindres.

En commun, ils ont recours à un système hybride doux 48 V, qui comprend un petit moteur électrique de 20 ch et 180 Nm. En Classe E, en E 300, il délivre 272 ch, mais en C 43 il devrait atteindre les mêmes 390 ch que l’actuel. Comment? La maison Affalterbach (AMG) a réservé quelques nouveautés pour ce moteur, comme l’ajout d’un turbocompresseur électrique.

Pour autant, on ne serait pas surpris que dans le dossier technique le futur C 43 présente des valeurs de consommation et d’émission supérieures à… C 63 (!) En raison des différents niveaux d’électrification utilisés.