Explication de la naissance de Visenya, la fille de Rhaenyra qui est née morte et déformée dans « La Maison du Dragon »

Le chapitre ‘La reine noire’ (‘La reine noire’, 1×10) marqué le finale de la saison 1 de « Maison du Dragon » avec une série d’événements choquants, l’un étant plus déchirant que l’autre pour Rhaenyra Targaryen.

Dans cet épisode, outre la terrible mort de Lucerys Velaryon et l’annonce du décès de Roi Viserys I, Rhaenyra Targaryen fait face à un accouchement prématuré douloureux lorsqu’il a dû déplacer ses jetons avant la trahison de ses demi-frères à King’s Landing (Landing of the King).

Voulez-vous en savoir plus? Dans les lignes suivantes, découvrez quelle est l’explication de la naissance de Visenyala fille de Rhaenyra Oui Démon Targaryen qui est né mort et déformé dans le Série HBO Max Maison du Dragon.

Rhaenyra Targaryen a également perdu son fils Lucerys Velaryon à la fin de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

COMMENT S’ÉTAIT L’ACCOUCHEMENT DE VISENYA TARGARYEN DANS « MAISON DU DRAGON » ?

Après avoir reçu le princesse rhaenys à Peyredragon (Dragonstone), Rhaenyra Il apprend que son père est décédé et que Aegon II Targaryen a été couronné roi. Puis, la jeune femme remarque un malaise et se rend compte qu’elle saigne : la naissance de sa sixième fille a été avancée.

Il en est ainsi Démon il se concentre sur le ralliement de ses alliés et sur la confrontation de ce qu’il considère comme une trahison de la part des Vert Oui Haute tour d’Alicent. Pour sa part, Rhaenyra elle montre la douleur des contractions tandis que son mari semble ignorer ses cris.

La souffrance de Rhaenyra Targaryen lors de la naissance de Visenya dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

Parce que la grossesse n’est pas assez avancée, elle est forcée d’accoucher et refuse d’accepter de l’aide. Dans une scène très intense, on remarque que les cris de Rhaenyra sont intercalés avec les réactions de Syraxce qui suggère qu’il ressent sa souffrance et, à son tour, symbolise le sang de dragon de notre protagoniste.

Finalement, Rhaenyra elle accouche seule, recevant une fille morte et déformée. D’accord avec « Fire & Blood » de George RR Martinle petit s’appelle Visenya.

Rhaenyra Targaryen fait ses adieux à Visenya dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

L’IMPORTANCE DE LA SCÈNE D’ACCOUCHEMENT DE VISENYA

Cette scène marque un point important dans l’intrigue. Au cours du premier chapitre de la production, aemma arynla mère de Rhaenyra, lui a dit que le lit d’accouchement était le champ de bataille des femmes. En ce sens, ce serait le premier combat symbolique du premier-né de Viserys I dans la guerre civile targaryen.

Pour la jeune femme, il était également important d’avoir le contrôle de la situation, après avoir perdu son père et le Trône de fer. De cette façon, elle a vu dans l’accouchement le moment de prendre la direction exclusive de ses actions, évitant de recevoir de l’aide même lors des funérailles de Visenya. Elle a donc décidé qu’elle serait la seule à emmener sa fille.

Rhaenyra Targaryen a refusé de l’aide pendant et après l’accouchement de Visenya dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QU’A DIT LE CRÉATEUR DE « MAISON DU DRAGON » À PROPOS DE CETTE SCÈNE ?

D’accord avec Comté de Ryancréateur de la série et scénariste du dixième chapitre de la production, la scène de la naissance de Visenya marque un point important dans Rhaenyra et le moment où ça passe.

«Il se passe beaucoup de choses dans cette scène; elle traverse un ouragan émotionnel. Une grande partie de cela est que Rhaenyra il a juré qu’il ne suivrait pas le chemin de sa mère (…) Il fait également face à la nouvelle que son père est décédé et que sa famille élargie en a profité pour lui voler le trône. Ces nouvelles ont causé un tel stress qu’elles l’ont essentiellement fait faire une fausse couche. Le bébé n’a pas parcouru assez de chemin pour avoir le moindre espoir d’avoir une naissance viable. »dit à Le journaliste hollywoodien.

Concernant les événements entourant la naissance, il a noté: « Au moment où cela arrive, Démon il saisit la première occasion de s’éloigner et d’essayer de déclencher une guerre au lieu de rester à ses côtés et de l’aider. Donc je pense juste à un niveau humain très simple dans cette scène : elle ne veut tout simplement pas être touchée par qui que ce soit. »

Naissance de Rhaenyra Targaryen dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUELLES ONT ÉTÉ LES AUTRES PIÈCES PRÉSENTÉES DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Tout au long de la première saison de la préquelle « Game of Thrones » (« Game of Thrones »), nous avons vu quatre naissances dramatiques présentées à l’écran. En plus de celui de Visenyace sont ceux qui ont été affichés :

aemma aryn la première épouse de Roi Viserys I est décédée au premier épisode lors d’une césarienne violente à laquelle son deuxième enfant n’a pas survécu non plus.

la première épouse de est décédée au premier épisode lors d’une césarienne violente à laquelle son deuxième enfant n’a pas survécu non plus. Rhaenyra Targaryen donner naissance à Joffrey Velaryon , son troisième fils, au cours du sixième chapitre. Ce moment fut interrompu lorsque la reine Alicent ordonné de voir le nouveau-né immédiatement.

donner naissance à , son troisième fils, au cours du sixième chapitre. Ce moment fut interrompu lorsque la reine ordonné de voir le nouveau-né immédiatement. Dame Laena Velaryonla seconde épouse de Démon TargaryenElle allait mourir lors de sa troisième naissance. Par conséquent, il ordonna à son dragon vhargar la tuer en hurlant « Dracarys ! ».

La mort de Laena Velaryon dans la série « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUI SONT LES ENFANTS DE RHAENYRA TARGARYEN ?

Jacaerys Velaryon : Le prince Jacaerys Velaryon, également appelé Jace Il était le premier fils de Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon. Bien qu’il ait été reconnu par son premier mari, la rumeur disait qu’il était en fait C’est le fruit de sa liaison avec Harwin fort qui servait de garde personnel à la princesse.

Le prince Il était le premier fils de Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon. Bien qu'il ait été reconnu par son premier mari, la rumeur disait qu'il était en fait qui servait de garde personnel à la princesse. Lucerys Velaryon : Lucerys Velaryon, dit LukeIl est le deuxième fils de Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon. En raison de sa couleur de cheveux foncés, il était également soupçonné d'être le fils illégitime de Harwin Strong.

COMMENT LUCERYS VELARYON EST-ELLE MORT DANS LA SÉRIE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans le chapitre « La reine noire », Rhaenyra Targaryen a décidé d’envoyer son fils Lucerys un Fin de la tempêteafin de sécuriser son alliance avec Seigneur Borros Baratheon en faveur de sa prétention d’héritière du Trône de fer.

Le garçon a atterri dans ces terres en tant que cavalier de déployer et c'est là qu'il s'est rendu compte que son oncle Aemond Targaryens il était arrivé plus tôt, en compagnie de son dragon vhargar.

COMMENT RHAENYRA TARGARYEN RÉAGIT-ELLE À LA MORT DE SON FILS LUCERYS ET QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

Dans l’épisode intitulé « The Black Queen » (« The Black Queen »), Rhaenyra Targaryen retrouve ses alliés à Rocadragón (Dragonstone). C’est alors que Daemon s’approche d’elle, la prend par la main et lui annonce la triste nouvelle.

Bien que la production ne nous fasse pas entendre ce qu'il dit, les téléspectateurs savent ce qu'il veut dire : le deuxième fils de la reine nouvellement couronnée est décédé à Storm's End. Quelle a été votre réaction et qu'est-ce que cela signifie ?

POURQUOI LES MEMBRES DE LA MAISON TARGARYEN SE MARIENT ENTRE EUX ?

D’accord avec « feu et sang» et ce que le guide de la série recueille, le mariage incestueux était une pratique valyrienne qui a préservé la dynastie Targaryen et qui permettait à ses membres de se marier entre frères, cousins, oncles, neveux et autres branches familiales.

Il convient de préciser que d'autres maisons de Valyrie Ils ont également eu recours à ce type de lien, ce n'était donc pas quelque chose d'inhabituel dans la zone détruite par Malédiction de Valyria.