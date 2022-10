Maria : tous les détails du nouveau rôle d’Angelina Jolie dans le rôle de Maria Callas

Cinéma

Angelina Jolie incarnera la chanteuse d’opéra emblématique Maria Callas dans un biopic incontournable du réalisateur de Jackie et Spencer. Attention!

Angelina Jolie est l’une des étoiles les plus brillantes du firmament hollywoodien avec les entrées les plus variées dans son générique qui vont de l’avancé les piratesun L’innocence interrompuela franchise basée sur le jeu vidéo Pilleur de tombe, Gia, Agent Sel et même une part dans Univers cinématographique Marvel avec Éternels. Rappelons que l’actrice a remporté un oscar pour L’innocence interrompue et trois Ballons d’Or à la fin des années 1990. Quel CV !

Maintenant, un nouveau projet attend dans l’avenir de Angelina Jolie où il prêtera son corps Marie Callasla chanteuse d’opéra la plus pertinente du XXe siècle, une soprano d’origine grecque née aux États-Unis et qui a révolutionné ce monde où elle était surnommée Le divin pour l’extraordinaire talent vocal et d’acteur qu’il a montré avec son art.

Angelina Jolie dans un biopic incontournable

Qui est le cinéaste qui a convoqué Angelina pour ce travail ? Il s’agit de Paul Larainun réalisateur chilien qui a fait ses débuts au cinéma en anglais en 2016 avec le film jackie où Natalie Portman elle a agi en tant qu’épouse du président américain John F. Kennedy. En 2021, il reviendrait dans le monde des biopics en choisissant un personnage très pertinent de la couronne britannique avec Spencerle film portait sur Dame Di cette fois avec Kristen Stewart à la tête du projet.

Variété Il a rapporté que Angelina Jolie a été embauché pour jouer le chanteur d’opéra dans un film qui s’intitulera, tout simplement, Marieet suivra les alternatives dans les derniers jours de la vie de cette figure du monde de la musique qui passera cette dernière fois à Paris dans les années 70. Ainsi, le film abordera également une réflexion du personnage sur son passé comme contextualiser ce présent près du coucher du soleil.

Jusqu’à présent, le cinéaste chilien Paul Larain s’est avéré être un vrai charme en menant ses actrices principales directement à une nomination pour le Prix ​​Oscarquelque chose qui s’est produit à la fois avec Natalie Portman pour jackie comme dans le cas de Kristen Stewart Oui Spencer. Attention! Aucun d’entre eux n’a remporté le prix, mais Angelina Jolie pourrait à nouveau être nominé pour une statuette, ce qui ne s’était pas produit depuis 2008 et pourrait même remporter le prix si Marie correspond aux attentes.

