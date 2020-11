Les 14 meilleurs effets utilisés par les plus célèbres tiktokers (2020)

Découvrez quels sont les effets tendance et les plus appréciés de l’année.

TikTok est une application chinoise lancée en 2016 et depuis lors, elle a acquis une grande popularité auprès des jeunes utilisateurs. Et pas étonnant, c’est une plateforme multifonctionnelle qui vous donne la possibilité de télécharger et partager de courtes vidéos entre 15 et 60 secondes avec la communauté.

De plus, il est conforme à certaines fonctions et caractéristiques hautement interactives qui le distinguent des autres, parmi lesquelles nous pouvons souligner la possibilité de faire des ajustements d’édition avec effets musicaux, filtres et arrière-plans très amusant, découpé et même duo avec des amis.

Cependant, ce qui vous fait gagner des abonnés, c’est la publication de vidéos originales et personnalisées, ce n’est qu’alors que vous aurez plus de chances qu’une vidéo devienne virale. Mais comment savez-vous ce que Effets TikTok plus célèbre?

Très facile! Suivez chacune de ces astuces spéciales que nous vous apportons et connaissez le effets les plus populaires du moment qui définissent les tendances de vos vidéos TikTok et, surtout, comment les utiliser. Fonce!

Quels sont les effets TikTok?

Les effets tiktok ce ne sont rien de plus qu’un ensemble de filtres, des graphiques 2D / 3G, des couches visuelles qui donnent une apparence plus attrayante à vos vidéos. De cette façon, vous pouvez attirer l’attention de votre public et démarquez-vous des autres. Les effets varient et peuvent ajouter plus de personnalisation à votre contenu.

Bref, ce sont des éléments créatifs conçus pour ajouter une touche unique pour créer un environnement et un environnement différents pour vos vidéos. Tout ce que vous pouvez imaginer est possible grâce aux effets, et heureusement la plateforme TikTok a un grande variété d’options.

Meilleurs effets TikTok

Ci-dessous, vous pouvez voir une compilation des meilleurs effets TikTok et donnez ainsi plus de vie et de dynamisme à votre contenu. Ce sont les plus populaires:

Réflexion aquatique

La « Réflexion aquatique » Aussi connu comme effet titanesque est un filtre qui faire semblant d’avoir de l’eau juste sous toi. De cette façon, vous pouvez donner l’impression que quelqu’un se noie ou, comme nous l’avons vu dans plusieurs vidéos, la recréation de la scène de Jack et Rose du célèbre film Titanic. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs effets que vous pouvez utiliser pour faire des parodies et faire rire le public.

@makegaelup Insta: makegaelup ## bajoelagua ## mood ## xzybca ## foryou ## makeup ## reflexionacuaticachallenge ♬ BILLIE tout ce que je voulais – darcy.com__

Écran vert

La « Écran vert » est utilisé à diverses occasions pour éviter d’afficher un arrière-plan pas selon la présentation. Cet effet fonctionne bien car il coupe mieux l’arrière-plan et le rend à son tour attrayant, d’autant plus qu’il montre différents arrière-plans personnalisables, que ce soit la nature, des couleurs neutres ou d’autres modèles. Pour rendre le montage beaucoup mieux il est recommandé de placer un fond vert ou bleu.

@soniavilarcm Nouvel effet d’écran vert ## efectostiktok ## tutorialtiktok ## tutorialestiktok ## aprendetiktok2020 ## aprendetiktok ## communitymanager ♬ Relation – Remix – Sech & Daddy Yankee & J Balvin

Nodle Dance

Cet effet forme un sorte de tourbillon dans la figure de celui qui l’utilise ou d’un objet en mouvement. C’est vraiment amusant si vous cherchez à enregistrer quelque chose de différent. Avec ce filtre, il est possible de voir la transition de quelque chose ou de quelqu’un comme si elle était en mode spirale.

@ emiliojimenezr3 ## Monterrey ## méxico ## foryourpage ## fyp ## nodledance ♬ Dauphin de cristal – Engelwood

Cadre gelé

« Arrêt sur image » C’est l’un des effets TikTok les plus utilisés et les plus populaires. Avec lui, vous pourrez figer une image et dans un autre espace de temps terminer la vidéo effectuer une autre action. À tel point que nous en sommes venus à voir des versions de personnes figeant leur image avec leurs bras en mesure de prendre un bébé et de l’autre côté la même personne grimper dans les bras en prétendant être le bébé.

@itsacouple Demain le tutoriel | INSTA: itsacouple_ig ## parati ## cadre gelé ## fyp ## couple ## foryou ♬ Lumières aveuglantes sur verre – Le Steven Padilla

Effet tête géante

Pas grand chose à dire « Mega Head », c’est simplement un effet d’agrandissement hilarante la taille de ta tête. Cela peut être très amusant car la tête atteint une taille qui n’est pas proportionnelle à la taille du corps.

@pautips ## pewpewpew ## megaheadchallenge ♬ Pew Pew Pew – Auntie Hammy

Tunnel du temps

le « Time Tunnel » est une ligne qui enregistre le mouvement du passé. De cette façon, vous pouvez créer n’importe quelle silhouette, mouvement ou figure et l’adapter au fur et à mesure que l’effet passe. Cela semble compliqué au début, mais en pratiquant vous obtiendrez de bons résultats.

@matispano_ ## Stitch avec @si_luki J’ai vu la vidéo de @ 3l_tomy et je voulais l’essayer aussi ## tuneldeltiempojugo ## matispano ## comedy ♬ son original –

Visage Sid

Avec cet effet, vous ferez prendre à votre visage la forme du populaire et très drôle personnage Sid du film « Ice Age » de Studios du XXe siècle. Avec cet effet, nous avons vu de nombreuses vidéos, des blagues laides aux tutoriels de maquillage.

@wilymay Une sortie moche dans les rues de Paris ## fyp ## foryou ## parati ## viral ## blagues ## tiktok ## se démarquer ♬ la vilaine usine HaHa – Satanica

Papier hygiénique

L’effet de « Papier hygiénique » de TikTok est très similaire au précédent, puisque votre visage ou votre visage adoptera l’apparence d’un papier toilette en ne laissant que les yeux et la bouche visibles. Ainsi, vous pouvez parler et regarder du point de vue d’un papier toilette.

@wilymay Ce rôle est potin ## foryou ## parati ## fyp ## comedy ## blagues ♬ son original – Willennys Martinez

Cheveux et maquillage

est effet de beauté Il est largement utilisé par les femmes sur TikTok, car il change la couleur des cheveux en un ton rougeâtre, marron et bleuâtre. En même temps, elle se maquille en fonction de la couleur qui vous fait ressembler à un mannequin entier. Cet effet est idéal pour se faire une idée de l’apparence de vos looks en adoptant un nouveau look.

@nufede ## citron ## effets ## cheveux ## maquillage ## nufede ♬ son original – Merche officielle

La Divaza

Si vous ne voulez pas montrer votre visage au public, l’un des effets les meilleurs et les plus populaires sur TiTok est « La Divaza ». Au lieu de montrer votre visage, il appliquera un effet caricature adapté à un visage particulier. poupée cheveux courts et de grands yeux.

@wilymay Déplacer le squelette ♬ Banane (feat. Shaggy) [DJ FLe – Minisiren Remix] – Conkarah

Freeze-3 écrans

Avec le mouvement de vos doigts, vous pouvez activer et figer trois photos. Avec cet effet, vous pouvez faire une vidéo de vous-même en train de vous prendre la tête ou simplement vous voir dans trois positions différentes. Gardez simplement à l’esprit que vous devez focaliser correctement vos doigts pour activer l’appareil photo.

@unlinked Presque pas ## comedy copa ## écrans divisés ## congelacion3pantallas ## congelachallenge ♬ Le rythme du bateau – Ricky Desktop

Remplissage symétrique

le « Remplissage symétrique » vous fait voir votre reflet sur le même écran en créant un effet semblable à un miroir. Une fois que vous avez votre double image dans position, forme et taille En ce qui concerne l’autre image, vous pouvez jouer avec les positions et créer quelque chose de vraiment amusant.

@ cecisaucedo50 ##Je suis comme vous ♬ Oh Nanana – Remix – DJ 6rb & Bonde R300

Licorne

Cela peut sembler étrange, mais il s’avère que c’est l’un des effets les meilleurs et les plus populaires utilisé ces derniers jours. Il s’agit de « Licorne », le filtre qui, simplement en ouvrant la bouche, transformera votre visage en une grande tête de licorne aux cheveux blancs et aux couleurs roses. C’est devenu viral avec l’audio « Bonjour, comment allez-vous Miss Good morningaaaaaas … ».

@marioaguilar ## licorne Combien cela coûtera-t-il? ## comédie ## marioaguilar ♬ son original – jmzsaade

Éveillé

est l’effet est idéal pour les chiens ou tout autre animal de compagnie. C’est très drôle car cela fait croire à l’écran que l’animal réveille son propriétaire pour lui demander de la nourriture car il a très faim. Au bout du « ouvrir les yeux » Vous verrez le visage de votre animal créer une tendre réaction de la part de la communauté.

@lupeciya Maîtresse j’ai faim, tu me fais un œuf avec du ketchup… GACHAS AIME❤️ ## dogs ## pets ## food ## sleep ♬ son original – joseandreees

Comment mettre des effets sur vos vidéos

Pour ajouter des effets et des filtres dans TikTok, vous n’aurez pas besoin d’être un expert en édition, il vous suffira d’entrer dans l’application mobile, cliquez sur l’icône « + » pour ouvrir l’écran vidéo et sur le côté gauche, vous verrez la section de « Effets ».

Si vous cliquez sur « Effets » vous aurez à portée de main une grande variété de effets organisés par catégories: tredding, nouveau, jeux, drôles, effets spéciaux, beauté et bien plus encore. Sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos besoins et lancez l’enregistrement.

Comment télécharger des effets ou enregistrer les effets d’autres personnes

Si tu veux télécharger ou enregistrer des effets depuis TikTok, qu’ils soient possédés ou utilisés par d’autres personnes, la procédure est très simple.

À partir de Écran vidéo TikTok, allez dans la section des effets et choisissez celui que vous aimez le plus. Ensuite, en bas de l’écran, vous verrez un drapeau, cliquez dessus. De cette façon, l’effet ira directement à votre section de « Favoris » et vous pourrez le trouver plus rapidement.

Quand cela vient à enregistrer ou télécharger des effets sur le TikTok de quelqu’un d’autre la procédure est similaire. Cliquez sur le nom de l’effet et une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous. Cliquez là où il est dit « Ajouter aux Favoris » et il ira immédiatement à votre section des favoris.

Ce n’est qu’une des fonctions de la plateforme, mais aussi l’une des plus utilisées. Si vous voulez commencer à donner un touche spéciale à vos vidéos TikTok, n’oubliez pas de commencer par effets les plus connus et les plus populaires du moment.

