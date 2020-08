Interdiction des souffleuses à feuilles: qu’est-ce qui se cache derrière – et qu’est-ce qui est autorisé?

À la fin de l’été et à l’automne, lorsque les feuilles pleuvent juste des arbres, les souffleuses à feuilles sont très utiles pour le jardinage. Cependant, les appareils font aussi beaucoup de bruit et il y a toujours des articles sur l’interdiction des souffleuses à feuilles. De quoi s’agit-il et que pouvez-vous faire en tant qu’utilisateur privé? Vous pouvez trouver les réponses ici.

Les souffleuses à feuilles sont pratiques pour nettoyer les feuilles tombées dans le jardin, les allées et le trottoir. Vous soufflez les feuilles ensemble en tas afin de pouvoir les collecter et vous en débarrasser facilement. Les appareils peuvent être utilisés à des fins privées et commerciales, mais vous devez dans tous les cas respecter des restrictions d’utilisation strictes.

Les souffleurs à feuilles et les aspirateurs à feuilles sont très bruyants. Les souffleuses à feuilles sans fil dépassent souvent un niveau sonore de 85 décibels, les appareils équipés de moteurs à essence atteignent même 115 décibels. Le législateur les classe donc comme préjudiciables à l’audition à moyen et long terme. Vous devez toujours porter une protection auditive lorsque vous travaillez avec un souffleur de feuilles ou un souffleur de feuilles.

Les résidents, les passants et les animaux sont cependant exposés au bruit sans protection. Afin de ne pas trop les stresser, vous devez respecter les temps d’utilisation suivants:

Les jours ouvrables, vous ne pouvez utiliser les appareils que de 9 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00. Les souffleuses à feuilles et les aspirateurs à feuilles sont interdits toute la journée le dimanche et les jours fériés.

Les souffleuses à feuilles modernes et les aspirateurs à feuilles avec éco-labels CE font exception. Ces modèles sont relativement silencieux, leur niveau sonore est inférieur à 85 décibels. Vous pouvez généralement utiliser un tel appareil en semaine de 7 h à 20 h.

Différentes réglementations dans les villes et les communes

Les villes et les communes peuvent cependant édicter leurs propres réglementations sur l’utilisation des souffleuses à feuilles. Dans les zones industrielles, par exemple, une utilisation toute la journée peut alors être autorisée, mais dans les zones résidentielles, des restrictions encore plus strictes peuvent s’appliquer. Dans tous les cas, vérifiez auprès de votre mairie avant de l’utiliser. Si vous enfreignez la réglementation, vous êtes passible d’une amende qui, dans des cas particulièrement graves, peut s’élever jusqu’à 50 000 euros. Épargnez-vous les tracas et investissez mieux votre argent dans une bonne souffleuse à feuilles aussi silencieuse que possible.

