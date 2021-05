Michael B.Jordan révèle pourquoi il a décidé de rendre publique la relation de Lori Harvey

Michael B.Jordan a accumulé des éloges pour son talent d’acteur pendant près de deux décennies, mais il apprend toujours à être à l’aise sous les projecteurs d’Hollywood.

Il a récemment discuté avec Willie Geist dimanche AUJOURD’HUI de la façon dont il navigue dans cette dynamique, en particulier en ce qui concerne sa relation avec le mannequin Lori Harvey. Plus tôt cette année, la star de « Black Panther », 34 ans, a confirmé qu’ils sortaient avec un joli post Instagram, surprenant les fans habitués à ce que l’acteur soit très privé de sa vie personnelle.

« Est-ce que c’est plus facile pour vous de laisser tomber un peu ce mur? » Demanda Willie.

« Vous savez, juste comprendre l’industrie, ce n’est pas que des paillettes et de l’or. Je suis toujours très privé, » répondit Jordan. « Je garde encore beaucoup de choses pour moi. »

Mais Jordan commence à devenir plus ouvert, a-t-il déclaré, avec un objectif particulier en tête.

« Il y a certains domaines de ma vie que j’ai choisi de mettre là-bas, plutôt une façon de dire: ‘D’accord, c’est là. Maintenant, nous devons passer à autre chose, n’est-ce pas?' »

« Ouais, on peut avancer, » ajouta-t-il en riant.

L’acteur, qui joue actuellement dans le thriller « Without Remorse », basé sur le roman de Tom Clancy, est également de plus en plus à l’aise avec son statut de sex-symbol de bonne foi. Après que le magazine People l’ait nommé l’homme le plus sexy du monde l’année dernière, Jordan l’a pris dans la foulée, même si le titre en faisait une cible parmi ses plus proches amis.

« Je souris juste, mec », a déclaré Jordan. «Hé, écoute, souris et profite. Croyez-moi, j’ai assez de gens autour de moi, mes amis et ma famille qui me donnent assez de s…. Ils me gardent assez terre à terre et humble. Mais c’est amusant.

Il a ajouté: « Imaginez toutes les discussions de groupe de vos amis les plus proches, et tout ce que vous faites est parce que vous êtes l’homme le plus sexy du monde. C’est ennuyeux après un certain temps. Mais c’est cool. »

Des années avant de remporter le titre, Jordan grandissait à Newark, dans le New Jersey, et se concentrait sur le sport. À l’âge de 11 ans, une rencontre fortuite dans le cabinet du médecin de sa mère l’a mené à une carrière de mannequin enfant.

« La réceptionniste avait deux petits garçons qui faisaient partie de l’industrie », se souvient-il, ajoutant que la réceptionniste avait encouragé la mère de Jordan à l’amener à une audition à venir.

« J’ai chuté cette audition et j’ai fini par la réserver. J’ai eu des ennuis parce que je n’avais aucune représentation ou quoi que ce soit, » a-t-il plaisanté. « Honnêtement, tu sais, le reste était de l’histoire. »

La modélisation a conduit à de petites pièces agissantes. Jordan a réservé des apparitions dans des émissions de télévision à succès, notamment « Cosby » et « The Sopranos », avant de décrocher son rôle d’évasion en tant que Wallace sur « The Wire » de HBO en 2002.

« C’est à ce moment-là que je suis vraiment tombé amoureux du jeu d’acteur », a déclaré Jordan à propos de son passage dans la série acclamée par la critique.

L’année suivante, il rejoint le feuilleton « All My Children », reprenant le rôle de l’adolescent en difficulté Reggie Montgomery de sa future co-vedette de « Black Panther » Chadwick Boseman. Dans le film Marvel, Boseman jouait le roi héroïque T’Challa tandis que Jordan jouait son méchant cousin Erik Killmonger. Le duo a peut-être eu une relation amère dans le film, mais hors écran, les acteurs étaient des amis proches.

Boseman est décédé d’un cancer du côlon en août dernier à l’âge de 43 ans, et Jordan s’est souvenu de lui comme d’une «personne spéciale» qui continuera d’inspirer les fans pendant des années dans sa conversation avec Willie.

« C’est une perte tragique pour nous tous … pour moi … notre communauté », a-t-il déclaré. «Nous sommes toujours en train de le gérer, vous savez? Je pense que nous sommes toujours en train de traiter.

« Son héritage qu’il a laissé derrière lui, l’impact qu’il a eu sur tant de gens à travers le monde, sa famille – il vit pour toujours. »