Est-il vrai que Ricardo O’Farril a disparu ? C’est ce qu’on sait

Vignobles Arbeau Il est des nôôôtres 2022

Si l'on considère que le vin est une boisson à consommer surtout en compagnie, il n'est pas surprenant qu'il existe des chansons pour boire à chanter en groupe. C'est le cas de « Il est des nôtres », une chanson couramment chantée lors des repas de famille, des banquets de mariage ou des soirées étudiantes en France et qui a même inspiré les frères Arbeau, une famille ayant une longue tradition viticole à Toulouse (France), à créer un vin portant ce titre : Vignobles Arbeau Il est des nôôôtres. Le domaine est situé à Fronton, dans le sud-ouest de la France, plus précisément dans le village de Labastide Saint Pierre, à 40 km au nord de Toulouse. Il consiste en une propriété où se sont succédé 4 générations d'Arbeau. Aujourd'hui, les frères et sœurs Anne et Géraud sont pleinement impliqués dans le travail à la ferme et leur philosophie est de promouvoir les cépages locaux et d'élaborer des vins aussi naturels que possible. Le Vignobles Arbeau, Il est des nôôôtres est un vin mono-cépage de gamay qui cherche à mettre en valeur le fruit offert par le terroir. Et, comme le montre son étiquette, c'est un vin qui invite à la consommation immédiate et à la fête. Dans le vignoble, une agriculture respectueuse est menée avec des pratiques biologiques. Ensuite, dans la cave, les raisins subissent d'abord une macération semi-carbonique à froid avec des enzymes, puis les baies sont pressées pour fermenter et mûrir dans des cuves en acier inoxydable à une température contrôlée. Enfin, il est mis en bouteille avec une légère filtration et une faible sulfuration (30 mg de SO2 au total). Avec Vignobles Arbeau Il est des nôôôtres de l’IGP Comte Tolosan, les frères et sœurs Anne et Géraud Arbeau ne se contentent pas de mettre en valeur les vertus viticoles du sud-ouest de la France, mais soulignent également les qualités d'un vin « glou, glou » ! En d'autres termes, un vin agréable, plaisant et facile à boire, conçu pour être dégusté avec vos proches. Et, bien sûr, à un prix abordable.