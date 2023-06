‘Rescue Mission 2’ avec Chris Hemsworth : Le casting complet du film Netflix

in

Netflix

Chris Hemsworth revient en tant que mercenaire Tyler Rake dans « Rescue Mission 2 » et partagera le crédit avec de nouveaux acteurs.



©NetflixLe casting de « Rescue Mission 2 »

Dans quelques jours à peine, la suite du film inspiré du roman graphique Ciudad sortira sur la plateforme de streaming, il s’agit d »Mission de sauvetage 2′si vous êtes prêt à revoir en action pour Chris Hemsworth sur Netflixon partage ici le casting complet du film Réalisé parSam Hargrave et les producteurs Joe et Anthony Russo.

Mission de sauvetage 2 premières sur Netflix le 16 juin 2023, où selon la bande-annonce, Rake a survécu à la confrontation finale sur le pont et doit maintenant en sauver un en affrontant des gardes armés dans ce qui semble être une émeute de prison.

« Après avoir à peine survécu aux événements du premier film, Rake revient en tant que mercenaire australien chargé d’une autre mission meurtrière : sauver la famille battue d’un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus. »lit le synopsis de Netflix.

Chris Hemsworth revient en tant que mercenaire intrépide Tyler Rake dans « Rescue Mission 2 » et partageront le crédit avec les acteurs du premier film et les nouveaux talents qui sont intégrés :

Chris Hemsworth – Tyler Râteau

Golshifteh Farahani – Nik Kha

Adam Bessa- Yaz Khan

Olga Kourylenko – Mienne

Tinatin Dalakishvili – Ketevan

Andro Jafaridzé – Sandro

Miriam et Marta Kovziashvili – Fille

Daniel Bernhardt- Constantin

Tornike Gogrichiani – zurab

Levan Saginashvili – Vakhtang

Georges Lasha – Sergo

