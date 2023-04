MTV Movie & TV Awards Quand ont-ils lieu et comment voter ? Soutenez Pedro Pascal, Bella Ramsey et Jenna Ortega

Prix ​​​​du film et de la télévision MTV

Des célébrités comme Jenna Ortega, Paul Rudd, Bella Ramsey et Pedro Pascal sont nominées cette année.

©Getty ImagesJenna Ortega est l’une des nominées en 2023

Ce mercredi, le Prix ​​​​du film et de la télévision MTV Ils ont publié la liste des célébrités et des projets qui feront partie de cette édition 2023, alors on vous dit quand les récompenses seront décernées et comment voter pour vos favoris.

Cette année, les nominés incluent des célébrités telles que Bella Ramsey, Jenna Ortega, Pierre Pascal, Tom Croisière, Diego Luna, Paul Rudd, Selena Gomez et même Bad Bunny lui-même.

De plus, ce 2023 deux catégories ont été ajoutées: Meilleure équipe de télé-réalité à l’écran et meilleur casting de Kick-Ass : « Préparez-vous à rire, à pleurer et oui, même à crier lorsque les récompenses seront diffusées. »

+ Quand ont lieu les MTV Movie & TV Awards 2023 et qui les accueille ?

Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie de Santa Monica, Californie, le 7 mai. La cérémonie sera retransmise du Hangar Barker, Los Angeles. La présentation sera en charge de l’actrice et animatrice américaine Drew Barrymore.

Drew a déclaré qu’elle était honorée d’avoir été choisie, surtout cette année où la série est entièrement consacrée aux fans. L’actrice elle-même a été nominé neuf fois au total aux MTV Movie & TV Awardsdont il a remporté trois.

+ Comment voter aux MTV Movie & TV Awards 2023 ?

Les fans peuvent choisir leurs célébrités, émissions, films et chansons préférés jusqu’au 17 avril à 20h00 en vous rendant sur vote.mtv.com. Les fans peuvent donner jusqu’à 20 votes par jour : « Utilisez vos votes pour choisir vos favoris, puis soumettez-les pour verrouiller votre vote. Assurez-vous de revenir tous les jours et de voter. Rendez-vous le dimanche 7 mai à 20h00. m sur MTV pour voir qui gagne« , dit la page MTV.

