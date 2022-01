Netflix révèle un premier aperçu de la suite animée Chicken Run: Dawn of the Nugget

Les poules sont revenues se percher ! Plus tôt dans la journée, Netflix et Aardman Animation ont annoncé qu’ils s’associent à nouveau pour créer cette suite tant attendue pour Poulailler! Ils ont également révélé que le film s’intitulerait Chicken Run : l’aube de la pépite, et il se dirige vers Netflix en 2023.

Alors qu’il avait été annoncé précédemment que le film arriverait sur Netflix, l’annonce du titre est toute nouvelle. Quelques membres notables de la distribution reprendront leurs rôles, mais le duo principal de Ginger et Rocky sera exprimé par tous les nouveaux acteurs. Thandiwe Newton exprimera Ginger, tandis que Zachary Levi jouera le rôle de Rocky. Dans le film original, la poule volontaire et le coq bruyant ont été exprimés par Julia Sawalha et Mel Gibson. Parallèlement aux nouvelles, Netflix nous a également donné un premier aperçu visuel du couple, ainsi qu’un aperçu de leur nouvelle fille. La nana s’appellera Molly et sera doublée par Bella Ramsey. Vous pouvez consulter la ligne de connexion pour Chicken Run : l’aube de la pépite au dessous de.

Synopsis: « Après avoir réussi une évasion défiant la mort de la ferme de Tweedy, Ginger a enfin trouvé son rêve – un sanctuaire insulaire paisible pour tout le troupeau, loin des dangers du monde humain. Quand elle et Rocky font éclore une petite fille appelée Molly, Ginger’s Une fin heureuse semble terminée. Mais de retour sur le continent, l’ensemble de l’espèce poulet fait face à une nouvelle et terrible menace. Pour Ginger et son équipe, même si cela signifie mettre en péril leur propre liberté durement acquise – cette fois, ils brisent dans! »

Le film sera réalisé par Sam Fell (ParaNorman, Flushed Away). Avec Thandiwe Newton, Zachary Levi et Bella Ramsey dans le rôle de Ginger, Rocky et Molly ; le film mettra également en vedette Jane Horrocks comme Babs, Imelda Staunton comme Bunty, Lynn Ferguson comme Mac, Josie Sedgewick-Davies comme Frizzle, David Bradley comme Fowler, Romesh Rananathan comme Nick, Daniel Mays comme Fetcher et Nick Mohammed comme Dr. Fry.

Pour ceux d’entre vous qui sont nouveaux dans ces pépites. Poulailler est sorti en 2000, produit par Aardman Animations et Dreamworks Animation. C’était aussi le premier long métrage d’Aardman. Le film suit un groupe de poulets, dirigé par Ginger, dans une aventure sombre mais hilarante alors qu’ils tentent de s’échapper de leur ferme. Lorsque Rocky le coq s’écrase dans leur jardin, il promet qu’il peut leur apprendre à tous à voler.

Pendant ce temps, les propriétaires de la ferme décident de passer de la vente d’œufs à la vente de tartes ! C’est une course contre la montre alors que les poulets s’efforcent de s’échapper avec la tête intacte. Le film a été un succès global au box-office et compte actuellement 97% sur Rotten Tomatoes. Depuis 2018, on parle d’une suite du classique culte en cours de développement, et il semble qu’il y ait enfin une lumière au bout de ce purgatoire ! Que vous ayez grandi avec ces amis à plumes ou que vous appreniez tout juste à les connaître, cela semble être un film à surveiller!





