Le changement physique de Jennifer Aniston, des cheveux teints aux cheveux gris naturels à 54 ans

bareminerals - MINERALIST Palette de fards à paupières vegan aux teintes nudes et naturelles 8 g

Créez une infinité de looks avec des fards à paupières crémeux qui s’estompent et se superposent facilement. Les palettes sont proposées dans des thèmes inspirées de la nature : des montagnes embellies par le lever du soleil aux jardins florissants.Chaque palette comprend 6 nuances, aux finitions mates, satinées ou métalliques. Conçue pour nourrir et adoucir visiblement la peau grâce aux huiles d’argousier et de rose musquée, la formule a été testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Elle est également soumise à des tests hypoallergéniques et convient aux yeux sensibles, ainsi qu’aux personnes portant des lentilles. Les palettes Mineralist sont durables et respectueuses de l’environnement, sans plastique et entièrement recyclables.Son rôle : •Créer une infinité de looks grâce à ses 6 nuances de mauve à taupe •4 finis mats veloutés et 2 finis satinés lumineux•Tenue longue durée, ne migre pas•Textures crémeuses faciles à estomper et superposer •Avec de l'huile de plantes pressée à froid pour nourrir et lisser visiblement la peauLa palette entièrement recyclable et sans plastique est fabriquée à partir de papier recyclé et d’encres à base de soja.Le carton est fabriqué à partir de papier certifié FSC issu de sources d'approvisionnement responsables. Pour recycler la palette : -Retirez les fards à paupières en tirant sur la languette pour extraire le plateau intérieur-Coupez la bande élastique avec des ciseaux-Recyclez la palette vide avec les papiers-L’emballage extérieur est, lui aussi, entièrement recyclable