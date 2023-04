Est-ce que Seven Kings Must Die est lié à The Last Kingdom?

Netflix

On vous dit quel est le lien entre le film Seven Kings Must Die et la série Netflix The Last Kingdom. Accorde une attention!

© IMDbSept rois doivent mourir

Le dernier royaume est une histoire d’époque qui suit les événements de l’année 872 lorsque de nombreux royaumes de ce qui est maintenant connu sous le nom d’Angleterre sont tombés aux mains des envahisseurs danois, laissant le grand royaume de Wessex seul et sous le règne du roi Alfred le Grand. Pendant ce temps, Lord Uhtred, un noble saxon, est tué par les Danois et son fils Uhtred de Bebbanburg est capturé et élevé comme un Danois. Bientôt contraint de choisir entre son pays de naissance et les personnes qui l’ont élevé, sa loyauté sera mise à l’épreuve.

séries de Netflix a eu un grand impact sur le grand public, ce qui lui a valu une acceptation de 95 % dans Tomates pourries tandis que les critiques spécialisés ont également célébré Le dernier royaume qu’après cinq saisons dans Géant du streaming il arrivera à une conclusion, mais pas de la manière que vous attendez. La fin de cette émission de télévision sera établie dans le film Sept rois doivent mourir.

Le film qui marque la fin de The Last Kingdom

Dans ce cas, la bande Netflix adaptera les trois derniers livres de la romancière bernard cornwell où Uhtred aura à nouveau le rôle principal dans cette histoire passionnante qui a réussi à atteindre une grande popularité parmi les abonnés de Le N rouge qui attendent sûrement avec impatience la fin de l’intrigue entamée en 2015 avec la première fournée d’épisodes de Le dernier royaume.

Le synopsis du film ? « Depuis un siècle, la guerre entre les habitants de l’Angleterre et les envahisseurs danois ravage les îles. Désormais, une paix fragile règne dans un pays presque totalement uni. Seul Uhtred de Bebbanburg résiste à lier la Northumbrie au trône. Mais après la mort du roi Édouard, le conflit entre les deux héritiers potentiels de la couronne, Aethelstan et Aelfweard, menace de saper cette stabilité.

Le casting de Sept rois doivent mourir Il est composé d’Alexander Dreymon, Mark Rowley, Elaine Cassidy, Arnas Fedaravicius, Ingrid García Jonsson, Harry Gilby, Rod Hallett, James Northcote, Laurie Davidson, Tom Christian, Ross Anderson, Ewan Horrocks et Nick Wittman, entre autres. Le film est réalisé par Edward Bazalgette et sortira en Netflix 14 avril.

