L’actrice et le fils de Bon Jovi sont en couple depuis deux ans, mais maintenant ils en veulent plus : ils vont se dire « oui, je le veux ». Connaître tous les détails.

©GettyMillie Bobby Brown et Jake Bongiovi

Avec son rôle principal dans choses étranges, Millie Bobby Brown Elle est devenue l’une des actrices les plus prometteuses d’Hollywood. À son jeune âge, elle a captivé des milliers de personnes à travers le monde grâce à sa sublime interprétation d’Eleven. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il a également triomphé dans différentes productions telles que Enola Holmesqui est sur Netflix.

c’est-à-dire actuellement Millie Bobby Brown est l’une des actrices qui séduit le plus le jeune public. C’est pourquoi, par exemple, sur son profil Instagram, il compte au total 63 millions de followers. A tel point que c’est là qu’elle décide de se connecter avec ses fans et c’est par le biais de son compte officiel qu’elle a choisi de donner une nouvelle qui a surpris tout le monde : s’est fiancée à son petit ami, Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown a annoncé ses fiançailles avec Jake Bongiovi :

Avec une photo en noir et blanc et montrant une énorme bague en diamant à son annulaire, Millie Bobby Brown a annoncé ses fiançailles. L’actrice est en couple avec Jake Bongiovi pendant deux ans, bien qu’il ait officialisé sa romance en 2022 après le début des rumeurs sur son lien. En tout cas, avant leur parade nuptiale, ils étaient de grands amis.

« Je t’aime depuis trois étés, maintenant, chérie, je les aime tous »est l’expression de amoureux, la chanson de Taylor Swift, que Millie a choisie pour accompagner l’image joyeuse qui a ravi ses followers. Quant à Jake, il a fait de même et, bien qu’il n’ait pas montré comment la demande avait été faite, il en a partagé deux cartes postales sur la plage le jour même où il lui a proposé. « Pour toujours», a-t-il écrit en accompagnant ces images.

Il convient de noter que Bobby Brown et Bongiovi sont l’un des jeunes couples les plus aimés du show business. Par conséquent, des milliers de personnes ont célébré cette décision au-delà de leur jeune âge, puisqu’elle a 19 ans et il en a 20. Cependant, leur relation semble aller de mieux en mieux et, par conséquent, ils sont allés plus loin après qu’ils l’aient identifié. comme elle « partenaire pour la vie ».

