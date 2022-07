Appareil photo instantané pour enfants : apprendre à prendre des photos en toute simplicité

Sélectionnez un motif, appuyez sur le bouton et tenez la photo entre vos mains peu de temps après : un appareil photo instantané est idéal pour les enfants. Vous trouverez ici une sélection des meilleurs appareils.

Par Sven Wernicke

Les appareils photo instantanés ne sont pas seulement destinés aux amateurs de rétro et aux hipsters, ils sont également populaires lors des mariages et des fêtes, avec des photographes instantanés et même des artistes photo ambitieux. Et ils peuvent initier les enfants à la photographie classique. Il ne faut que quelques secondes entre le choix du motif et le développement du film jusqu’au résultat haptique. Les enfants découvrent de manière pratique à quel point la photographie peut être passionnante.

Heureusement, plus personne n’a besoin d’aller dans les marchés aux puces pour trouver de vieux appareils photo Polaroid des années 1980. Il existe différents appareils photo instantanés modernes qui conviennent aussi et surtout aux enfants.

Fine Life Pro : photographier, imprimer et peindre



Appareil photo instantané aux allures de cochon : le Fine Life Pro.



L’appareil photo amusant pour enfants Fine Life Pro allie créativité et photographie de manière conviviale. L’appareil photo numérique a deux caméras, et les selfies sont également possibles. Vous pouvez voir les résultats sur l’écran de 2,4 pouces et les photos peuvent être imprimées sur du papier thermique. Les résultats sont monochromes, ils peuvent être colorés avec les crayons inclus.

Une carte mémoire est incluse dans la livraison. Le Fine Life Pro est un appareil photo numérique à part entière, bien que simple. Si vous le souhaitez, les images peuvent être transférées du smartphone vers l’appareil photo via WLAN et imprimées. La technologie est enfermée dans un boîtier robuste et l’appareil convient aux enfants de 5 ans et plus.

Par contre + Logement stable et adapté aux enfants – Uniquement des impressions en noir et blanc + Les photos sont également sauvegardées sur la carte mémoire + Impression économique grâce au papier thermique + Possibilité de prendre des selfies + Stylos, livre d’artisanat et autres accessoires inclus

Vtech KidiZoom Print Cam : Imprimez et jouez



La KidiZoom Print Cam imprime non seulement des photos, mais bien plus encore.



Avec la KidiZoom Print Cam, vous imprimez non seulement des photos prises précédemment en noir et blanc, mais aussi des cartes, des jeux, des images à colorier et de l’argent fictif. Plus de 60 modèles sont intégrés, que les enfants peuvent sélectionner sur l’écran couleur de 2,4 pouces. La caméra propose même trois jeux sur lesquels jouer.

Les vidéos peuvent également être enregistrées avec l’appareil photo de 2 mégapixels, et une mémoire de 256 Mo est disponible. Le rouleau de papier thermique fourni suffit pour jusqu’à 75 impressions. Les parents peuvent spécifier le nombre de photos que leur progéniture peut imprimer chaque jour, ce qui est pratique. Le fabricant recommande la KidiZoom Print Cam pour les enfants de 4 ans et plus.

Par contre + Plus de 60 modèles imprimables pour les jeux et les coloriages – Uniquement des impressions en noir et blanc + Impression économique grâce au papier thermique + Fonction caméra vidéo + Le stockage peut être étendu à l’aide d’une carte microSD

Fujifilm Instax Mini 11 : chaque instantané est un succès



La gamme Instax de Fujifilm jouit d’une grande popularité depuis des années.



La série Instax de Fujifilm permet à vos enfants de prendre facilement de belles photos sans aucune connaissance préalable. L’Instax Mini 11 compact et facile à manipuler associe l’idée d’un appareil photo instantané classique aux possibilités des appareils photo numériques d’aujourd’hui : il y a une compensation d’exposition intelligente, un flash automatique et un obturateur électronique.

Néanmoins, il y a suffisamment de place pour la créativité : les enfants peuvent essayer le mode selfie grâce au miroir intégré et utiliser l’objectif réglable pour les gros plans. L’Instax Mini 11 est toujours facile à utiliser. Et elle a l’air bien aussi.

Par contre + Fonctionnement intuitif – Des films relativement chers + Possibilité de prendre des selfies + Lentille ajustable + Disponible en différentes couleurs

Polaroid Go : mignon petit appareil photo instantané



Une petite déclinaison moderne de l’original de la photo instantanée : le Polaroid Go.



Il ressemble presque à un jouet, mais c’est un appareil photo instantané à part entière : le Polaroid Go est extrêmement compact et, grâce à sa simplicité, est également amusant pour les enfants un peu plus âgés. Mode selfie, retardateur et double exposition pour les artistes en herbe sont les principales caractéristiques du Polaroid Go.

Parce que l’appareil photo tient dans votre poche, les enfants (et les adultes) peuvent l’emporter avec eux partout où ils vont. La batterie intégrée dure 15 films, ce qui correspond à 120 photos. Ce qui pourrait vous déranger : les images sont étonnamment petites, seulement environ la moitié de la taille d’une photo Polaroid conventionnelle.

Par contre + Superbe design rétro pour votre poche – Petites photos + Caméra analogique de haute qualité – Des films chers + Batterie intégrée + Facile à utiliser

Kodak Mini Shot Combo 3 Retro : appareil photo instantané et imprimante en un



L’appareil photo Kodak imprime également des photos à partir du smartphone.



Le Mini Shot Combo 3 Retro attire tous les regards avec son look inhabituel. Elle s’adresse aux grands enfants et aux adultes qui souhaitent également imprimer des photos depuis leur smartphone : l’appareil est à la fois un appareil photo instantané et une imprimante mobile avec Bluetooth.

Le processus d’impression spécial 4Pass vous donne des résultats de haute qualité. Accédez à des filtres et des modèles de visage amusants via un smartphone connecté. Sans téléphone portable, le Mini Shot 3 Retro est un appareil photo numérique de 10 mégapixels avec flash automatique et écran permettant de sélectionner les motifs et les imprimés.

Par contre + Imprimante et appareil photo instantané en un – Il n’est pas possible de sauvegarder les photos qui ont été prises + Haute qualité d’impression – Un peu compliqué à utiliser

Ce que vous devez considérer lors de l’achat d’un appareil photo instantané pour enfants

Le marché des appareils photo instantanés pour enfants est petit. Mais certains appareils pour adultes sont également recommandés pour les enfants un peu plus âgés en raison de leur accessibilité. Ces caméras offrent même toutes sortes d’avantages, notamment des photos de meilleure qualité. Il y a quelques aspects supplémentaires que vous devriez considérer lors de l’achat d’un appareil photo.