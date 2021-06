Round Up: Qu’est-ce qui a été annoncé lors de la vitrine Square Enix Presents?

Tout le PS5, PS4 révèle.

Square Enix a ramené sa marque Presents pour une vitrine numérique coïncidant avec E3 2021, regroupant de nombreuses mises à jour pour les jeux qui sont déjà sur le marché et les titres prévus pour l’avenir. Compte tenu du pedigree de l’éditeur, il y a toujours beaucoup d’excitation chaque fois qu’il monte sur scène. Si vous n’avez pas réussi à regarder l’émission en direct, vous vous demandez peut-être ce qui s’est passé. Ne vous étonnez plus car voici toutes les annonces PS5 et PS4 de la dernière vitrine Square Enix Presents.

Toutes les annonces PS5, PS4 Square Enix présente

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est un RPG d’action ressemblant à des âmes, une démo PS5 à venir

Marvel’s Guardians of the Galaxy sauve l’univers sur PS5, PS4 en octobre

Babylon’s Fall s’attaque à la PS5 et à la PS4, mais toujours pas de date de sortie

Life Is Strange Remastered Collection sent une date de sortie le 30 septembre

La vie est étrange : True Colors décrit les pouvoirs d’empathie psychique

Marvel’s Avengers combat le Wakanda en août, gratuit pour tous les joueurs

Lire l’article complet sur 45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂